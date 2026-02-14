Leg.läkare konsult sökes till uppdrag v. 12-14 i Ronneby
Vi söker en legitimerad läkare för ett tidsbegränsat uppdrag under veckorna 12-14 på privat vårdcentral i Ronneby.
Uppdragsbeskrivning:
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 8-17 (60 minuters lunch)Publiceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Legitimerad läkare
Tillgänglig för hela uppdragsperioden
God vana av Cosmic
Flytande svenska
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Intresserad?
Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
