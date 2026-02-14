Leg.läkare konsult sökes till uppdrag v. 12-14 i Ronneby

VårdIX AB / Läkarjobb / Ronneby
2026-02-14


Leg.läkare konsult sökes till uppdrag v. 12-14 i Ronneby

Vi söker en legitimerad läkare för ett tidsbegränsat uppdrag under veckorna 12-14 på privat vårdcentral i Ronneby.

Uppdragsbeskrivning:
Sedvanligt primärvårdsarbete på vårdcentral
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 8-17 (60 minuters lunch)

Publiceringsdatum
2026-02-14

Kvalifikationer
Legitimerad läkare
Tillgänglig för hela uppdragsperioden
God vana av Cosmic
Flytande svenska

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Intresserad?

Kontakta oss på:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9743105

