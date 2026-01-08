Leg. KBT-psykolog till Sollentuna psykiatriska mottagning
Sollentuna psykiatriska mottagning är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som riktar sig till alla personer över 18 år, folkbokförda i Stockholms län som är i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå.
Mottagningen ingår i Psykiatri Nordväst, en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med ca 550 engagerade medarbetare.
Sollentuna Psykiatriska mottagning är en trevlig arbetsplats med hög kompetens och god gemenskap. Vi sitter i nyrenoverade lokaler invid Sollentuna Centrum och Sollentuna pendeltågsstation (Tingsvägen 19). Vi hjälper främst patienter med depression, ångestsyndrom, PTSD, personlighetssyndrom, samt ADHD. Hos oss arbetar förutom psykologer sjuksköterskor, läkare, psykoterapeut, kurator och medicinska sekreterare.
Vi söker nu en leg. KBT-psykolog för kliniskt arbete. Vi arbetar evidensbaserat i enlighet med SLSO:s processkartor. Psykologgruppen har regelbunden handledning och psykologmöten.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga psykologuppgifter såsom differentialdiagnostiska bedömningar, personlighetsutredningar, psykoedukativa insatser för patienter och anhöriga samt KBT behandlingar. Du kommer att tillhöra ett av våra team och deltar i teamkonferenser med kollegor flera gånger i veckan som en del av det tvärprofessionella samarbetet kring patienternas vård. Vi strävar efter att ständigt ha ett brett utbud av KBT behandling i grupp. Tycker du om att bedriva behandling i grupp tillsammans med kollegor är det positivt! Vårt grupputbud är under ständig utveckling, just nu ser vi över förutsättningar för att utöka utbudet av insatser för psykologisk behandling vid ADHD samt för patienter med autism i grupp. Har du kompetens inom Compassionfokuserad behandling är även det positivt men inget krav. Intresse och vilja att lära sig för att bidra till god vård för våra patienter är den viktigaste grunden för samtliga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog. Har du erfarenhet av differentialdiagnostiska bedömningar, personlighets utredningar, arbete med Prolonged exposure (PE) och KBT i grupp är det positivt.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som initiativförmåga, god samarbetsförmåga, ett ansvarstagande förhållningssätt och flexibilitet.
Anställningsform
Vikariat till och med december 2026. Heltid (40:00 tim/v.) Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag (5000kr/år) och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, tjänstepension, flertalet försäkringar samt utökad semester efter 40 år.
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
