Leg. hälso- och sjukvårdskurator till Psykiatripartners Barn och unga Kr...

Leg. hälso- och sjukvårdskurator till Psykiatripartners Barn och Unga i Växjö och Ljungby
Just nu händer det massor hos oss på Psykiatripartners! Psykiatripartners har mottagningar i Falun, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Ljungby och Malmö, där vi bland annat driver och utvecklar den öppenvårdsbaserade Barn-och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården. I Kronoberg har vi på uppdrag av regionen två BUP-mottagningar som drivs inom Vårdval BUP. Psykiatripartners är även en del av PBM Sweden AB, som under hösten 2021 blivit en del av Kry.
Om tjänsten Vi växer och söker nu en kurator till våra BUP-mottagningar i Kronoberg. Arbetet som kurator hos oss innebär att få arbeta självständigt med bedömning och behandling av patienter. En stor del av tjänsten kommer även omfatta samverkan med skola, socialtjänst och andra aktörer. Möjlighet finns att kombinera med digitalt arbete på distans.
Hos oss arbetar psykologer, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling för barn i åldrarna 6-17 år. Vården sker enligt avtal med Region Kronoberg, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården. Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom, hälso- och sjukvårdskurator eller annan likvärdig utbildning med minst KBT steg 1 kompetens och gärna med erfarenhet från barn- och ungdoms- eller vuxenpsykiatrin. Som person är du lugn, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett gott bemötande och trivs med att handleda kollegor. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Om du värdesätter flexibilitet, varierande arbetsuppgifter och en trivsam arbetsmiljö, är detta rätt tjänst för dig! Välkommen med din ansökan.
Praktisk information
Start: Omgående Omfattning: 100% Plats: Växjö eller Ljungby samt digitalt, efter ök
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Nathanelle Svaleklev Verksamhetschef 0720765342 nathanelle.svaleklev@kry.se Ersättning
