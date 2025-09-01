Leg. Hälso Och Sjukvårdskurator Till Asih/spsv Dalen
Capio Sverige AB / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi söker en ny kurator till ASIH/SPSV palliativ vård, Dalens sjukhus.
Vi erbjuder vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede på vår vårdavdelning med 16 vårdplatser. Vården bygger på den palliativa vårdens helhetssyn och tar hänsyn till såväl patientens och närståendes behov.
På vår ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, har vi ca 220 patienter anslutna, med kurativa komplexa sjukdomstillstånd eller patienter med palliativa vårdbehov.
Att arbeta hos oss på ASIH/SPSV innebär att det psykosociala perspektivet står i centrum och verkar sida vid sida med sjukvården. Kuratorn anpassar sina insatser utifrån individens behov och bidrar till att stärka och hantera den krissituation som svår sjukdom och död innebär.
Arbetet innefattar att samordna insatser med samhällets olika aktörer och att se till patientens och närståendes behov och rättigheter. Kuratorn beaktar barn och ungdomars behov i den svåra situationen som närstående och arbetar utifrån evidensbaserade metoder samt gällande lagstiftning.
Du kommer att arbeta med två kuratorer och vi arbetar tvärprofessionellt i team bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator. Din roll
Stöd-, kris- och bearbetande samtal
Sorgebearbetning
Närstående/efterlevandestöd
Barnsamtal enligt FTI
Information och rådgivning om samhällets resurser/sociala frågor
Tvärprofessionellt teamarbete
Samverka mellan andra vårdgivare och samhällets övriga sociala aktörer
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Närvarande chef och härliga kollegor * Som anställd har du fri tillgång till vårt gym, även med gruppträningspass * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Dalens sjukhus är centralt belägen med närhet till bussar och T-bana.
Om dig
Du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och intresse av teamarbete men kan också arbeta självständigt. Du arbetar med fokus på patientens bästa och är en bra arbetskamrat som bidrar till en god arbetsmiljö.
Du har en socionomexamen samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med några års arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 och/eller FTI (Family Talk Intervention). B-körkort krävs.
Publicerat: 2025-09-01
Sista dag att ansöka är 25-09-28
Intervjuerna kommer ske fortlöpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vid frågor och ytterligare information är du välkommen att ringa.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Pernilla Carlberg pernilla.carlberg@capio.se +46736825636 Jobbnummer
9484791