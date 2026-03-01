Leg fysioterapeuter sökes för sommarvikariat på Danderyds sjukhus
Vårt anställningserbjudande
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som vill förstärka i vår slutenvårdsverksamhet i sommar.
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete och du får ett härligt gäng kollegor!
Vid Fysioterapin Danderyds sjukhus arbetar ca 40 fysioterapeuter och vi arbetar inom många av sjukhusets verksamhetsområden.
Danderyds sjukhus är ett sjukhus i expansion och har nära till bra kommunikationer med t ex tunnelbana och knutpunkt för busstrafik. Förmåner som erbjuds är t ex flextid, fri sjukvård och ett friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i akutsjukvård i slutenvård på Danderyds sjukhus. Du blir introducerad i arbetet av erfarna kollegor och arbetar sedan självständigt med bedömningar och behandlingar men har hela tiden erfarna kollegor att rådfråga.Kvalifikationer
Leg fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård men vi välkomnar även nyutexaminerade som längtar efter att börja arbeta i sitt nya yrke.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta periodvis i högt tempo. Du har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra samt utvecklar verksamheten tillsammans. Du är intresserad av att lära dig nya saker och att dela med dig av kunskap och erfarenhet till andra. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Hos oss kommer du till en arbetsplats med en härlig teamkänsla!Övrig information
Sommarvikariat under tidsperioden juni-augusti med eventuell möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
