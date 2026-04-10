Leg. Fysioterapeut till Svartedalsgatans rehabiliteringsenhet, Hisingen
2026-04-10
Om jobbet
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som uppskattar ett flexibelt arbete och vill ha ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att själv planera din dag?
Rehabiliteringsenheten på Svartedalsgatan är en stabil och erfaren arbetsgrupp med bred kompetens, där vi stöttar varandra och tar oss an utmaningar tillsammans. För oss är en god arbetsmiljö viktigt - här ska du trivas och må bra på jobbet.
Vi bedriver kommunal hälso- och sjukvård i patientens hemmiljö, både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden. Du möter patienter med varierande rehabiliteringsbehov, vilket ger en stor bredd i arbetet och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Hos oss blir du en del av en organisation med fokus på utveckling. Vi erbjuder individanpassad introduktion, särskilt för dig som är ny i yrket, samt kontinuerliga kompetenshöjande insatser, internutbildningar och olika karriärmöjligheter.
Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet. Tillsammans med patienten planerar och genomför du insatser utifrån individuella mål, med syfte att stärka självständighet och livskvalitet.
Du ansvarar för bedömningar, behandlingar och uppföljningar enligt fysioterapiprocessen. I rollen ingår även att handleda omvårdnadspersonal, ordinera rehabiliteringsinsatser samt förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel.
Du samarbetar i tvärprofessionella team och har kollegor nära att rådfråga i det dagliga arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller geriatrisk rehabilitering är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket. B-körkort med körvana är ett krav. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande som skapar förtroende hos patienterna. Du är lyhörd för individens behov och visar respekt i varje möte. Du har förmåga att ta ansvar och planerar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Då vi arbetar i team är även din förmåga att bidra till ett bra samarbete och skapa en positiv arbetsmiljö är av stor betydelse. Genom att dela kunskap och stödja varandra kan vi nå bästa möjliga resultat för de vi är till för.
Vi söker dig som vill göra skillnad och ta dig an en viktig roll på vår enhet!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Enhetschef
Belinda Rosengren belinda.rosengren@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3666948
