Leg Fysioterapeut till Rehabenheten
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Gnesta Visa alla sjukgymnastjobb i Gnesta
2025-09-15
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss tillvaratar du det friska hos varje individ. Du arbetar i team tillsammans med dina kollegor inom särskilt- och ordinärt boende samt funktionsnedsättningsområdet.
Du arbetar bland annat med:
• Bedömning, träning och rehabilitering
• Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
• Samverkan med andra vårdgivare
• Handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal
• DokumentationKvalifikationer
• Vi söker dig som är leg fysioterapeut/sjukgymnast
• Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• B-körkort samt vana att köra bil
Som person är du ansvarstagande och trygg med att strukturera upp och planera ditt eget arbete på ett effektivt sätt samt att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du stimuleras av en varierande vardag, är flexibel och kan anpassa dig och omprioritera efter vad situation kräver på ett lugnt och metodiskt sätt. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om att samarbeta och ser värdet av gott teamarbete. Du medverkar till förändring och utveckling och vill tillsammans med övriga professioner arbeta med ständiga förbättringar för att erbjuda patienterna den bästa hälso- och sjukvården.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
