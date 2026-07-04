Leg. Fysioterapeut till OAK Health & Performance Primärvård
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2026-07-04
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Vill du vara med från början och forma en modern primärvårdsrehabilitering där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum?
OAK Health & Performance söker nu en legitimerad fysioterapeut till vår nyetablerade verksamhet inom Primärvårdsrehabilitering Region Stockholm i Kista.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor och övriga professioner som tillsammans skapar den bästa möjliga vården för våra patienter.
Vi tror på ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna där varje profession bidrar med sin kompetens för att skapa individuella, hållbara och evidensbaserade rehabiliteringslösningar.Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Tjänsten kan anpassas utifrån din erfarenhet och dina intresseområden och innefattar främst arbete inom hemrehabilitering.
Arbetet kan bland annat bestå av:
Bedömning, undersökning och behandling av patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.
Rehabilitering efter skador, operationer och sjukdom.
Individuell träningsbehandling och rehabiliteringsprogram.
Smärtproblematik och långvarig smärta.
Balans-, gång- och fallprevention.
Neurologisk och geriatrisk rehabilitering.
Artrosskola och annan gruppverksamhet.
Teamrehabilitering tillsammans med arbetsterapeut och dietist.
Rådgivning, patientutbildning och stöd kring egenvård.
Digitala vårdkontakter när det är lämpligt.
Hos oss planerar du din arbetsdag tillsammans med dina kollegor och har stor möjlighet att påverka hur du vill utveckla ditt arbete och dina specialistområden.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut och innehar B-körkort.
Har ett stort engagemang för patienten och ett personcentrerat arbetssätt.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad.
Vill vara med och utveckla en verksamhet där nya idéer och initiativ uppmuntras.
Erfarenhet från primärvård eller hemrehabilitering är meriterande men inget krav.
Därför ska du välja OAK Health & Performance
Vi bygger inte bara en ny rehabiliteringsmottagning – vi bygger en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling från start.
Ett tvärprofessionellt team med korta beslutsvägar.
Moderna och inspirerande lokaler i Kista.
Tillgång till träningsanläggning i toppklass.
En arbetsplats där utveckling, innovation och arbetsglädje står i fokus.
Kollegor som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat.
Möjlighet att utveckla gruppverksamhet, utbildningsinsatser och nya arbetssätt.
Vi samarbetar nära med vårdcentraler, specialistvård och andra vårdgivare för att skapa en sammanhållen rehabilitering för våra patienter.
Placering
OAK Health & Performance ligger centralt i Kista med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ida@oakperformance.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg. Fysioterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OAK Health & Performance AB
(org.nr 559400-2924)
Torshamnsgränd 9 (visa karta
)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Ida Hedstad ida@oakperformance.se 0736505356 Jobbnummer
9992554