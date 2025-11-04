Leg. Fysioterapeut till Hälso- och Sjukvårdsgruppen i Fagersta Kommun
2025-11-04
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
I Sverige pågår en omställning mot Nära vård.
Nära vård är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas där regionen och kommunerna samspelar och tydligt utgår från individens behov. Detta innebär att vård och omsorg inom Fagersta kommun nu utvecklar sitt uppdrag inom hälso- och sjukvårdsgruppen. Kommunens rehabteam arbetar inom olika arbetsområden i särskilt boende, korttidsenhet, trygg hemgång, hemsjukvård, LSS, psykiatri och hembesök i ordinärt boende.
Ditt uppdrag
Vill du vara med på Fagersta kommuns resa mot Nära vård?
Arbetet innebär att skapa en meningsfull vardag för våra Fagerstabor utifrån den enskildes behov genom att arbeta förbyggande och långsiktigt. Uppdraget innebär att du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och i ett nära samarbete med vårdpersonalen och kollegor i hälso- och sjukvårdsgruppen.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor i rehabteamet som består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehab assistenter. Arbetet innebär också att man är flexibel och samverkar med kollegor i arbetsgruppen och täcker upp för varandra vid behov.
Uppdraget innebär även att vara en del i planeringen av trygg hemgång, samverka med kommunens koordinator, regionens vårdsamordnare och utskrivningssamordnare.
Arbetet som fysioterapeut inom kommunen är omväxlande, utmanande och mycket fritt då du själv fördelar arbetet efter de behov som uppstår.
Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är bland annat:
Bedöma behov och avväga lämpliga behandlingar/ kompensatoriska åtgärder utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt.
Prova ut, förskriva och följa upp hjälpmedel.
Utbilda vårdpersonal i förflyttningskunskap och andra yrkesspecifika områden.
Du handleder, utbildar och delegerar kontinuerligt arbetsuppgifter till rehabombud och vårdpersonal för att erbjuda en god vård till våra Fagerstabor.
Arbetet är förlagt på dagtid. I samband med att du börjar din anställning har vi tagit fram ett introduktionsprogram som du får ta del av.
Dina kvalifikationer och meriter
För tjänsten krävs att du är legitimerad fysioterapeut och innehar B-körkort.
Vi söker följande personliga egenskaper hos dig:
Självgående, relationsskapande, serviceinriktad, tydlig, beslutsam, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
