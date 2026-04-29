Leg. Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård / Sjukgymnastjobb / Kiruna Visa alla sjukgymnastjobb i Kiruna
2026-04-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Hälso och sjukvård i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi ser fram emot att höra från dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-29

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar att utreda och bedöma behovet av fysioterapeutiska insatser. Du arbetar för att förbättra eller upprätthålla individens förmågor och kompensera vid eventuell nedsatt funktionsförmåga. I din yrkesroll ingår förskrivning och utprovning av olika hjälpmedel. Du sprider kunskap om rehabiliterande metoder och förhållningssätt samt handleder och utbildar omvårdnadspersonal inom förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Inom hälso-och sjukvårdsavdelningen arbetar vi med kvalitets- och utvecklingsarbete inom olika områden. Dina arbetsområden kommer att vara inom hemsjukvård/särskilt boende/ LSS och psykiatri inom Kiruna kommun.
Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Som person är du positiv och trygg i dig själv. Du har en god förmåga att se helheten och är duktig på att strukturera och organisera ditt arbete självständigt på ett effektivt sätt. Du trivs att arbeta i team och värderar ett gott samarbete mellan övriga yrkeskategorier för att bidra till och utveckla verksamheten framåt. Du är skicklig i ditt bemötande och håller ett professionellt och respektfullt förhållningsätt i mötet med brukare och medarbetare. Du har god digital kompetens och dokumentationsförmåga.
Tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är meriterande, men inte ett krav. Vi lägger stor vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322362".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Veronica Patomella veronica.patomella@kiruna.se 0980-79618 Jobbnummer
9881892