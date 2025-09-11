Leg. Fysioterapeut till ett av våra tre hemrehabteam - Tyresö Rehab
2025-09-11
Ta chansen att bli en del av vårt kompetenta och engagerade team.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut kommer du att ingå i ett av våra tre team som arbetar med hemrehabilitering. Du spelar en viktig roll i teamet och bidrar till att skapa en trygg och kvalitativ vård för patienterna. Du kommer självständigt eller tillsammans med en arbetsterapeutkollega att undersöka, bedöma, behandla och rehabilitera patienter i deras hem. Det kan även vara aktuellt att hålla grupper och/eller patientskolor på mottagningen. Arbetet innebär även samverkan med bland annat dietist, hemsjukvård, anhöriga, geriatrik samt biståndshandläggare och hemtjänst i området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har ett intresse för rehabilitering i hemmiljö och som brinner för att hjälpa patienter att återfå funktion och livskvalitet. Erfarenhet från primärvård, geriatrik eller rehabilitering är meriterande. Du har en helhetssyn och är lyhörd för vad som är viktigt för varje enskild patient. Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig. Du trivs i en dynamisk miljö på en mottagning där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det övriga teamet. Det finns möjligheter att fördjupa sig i något eller några intresseområden. Du känner igen dig i företagets värdeord; Empatisk, Engagerad och Kompetent. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är van vid högt tempo, att ta egna initiativ och eget ansvar gällande både ditt arbete, patienter, samverkanspartners och verksamheten. Du är bra på att prioritera och organisera ditt arbete och snabbt ställa om till nya förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är positivt om du har vana att arbeta i Take Care.
Vi erbjuder dig
- En familjär arbetsplats med hög grad av individuell frihet och korta beslutsvägar
- En gedigen introduktion och fadderskap av fysioterapeutkollega
- Egen laptop för att effektivisera och underlätta administration vid hembesök
- Gemensamt kontor med teamkollegor
- Flexibel arbetstid
- Möjlighet att själv planera ditt patientschema
- Årlig reviderad kompetensplan för din professionella kompetensutveckling
- Deltagande i enhetens interna och externa utbildningar
- Möjlighet till deltagande i utvecklings- och förbättringsarbeten
- Friskvårdsbidrag
- Möjlighet att träna i våra lokaler
Varmt välkommen med din ansökan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ser fram emot att höra ifrån dig!
Mottagning
Tyresö ligger strax utanför Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter, ca 15 min med buss från Gullmarsplan. Tyresö Rehab ligger ca 5 minuters gångväg från Tyresö Centrum. Verksamheten består av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, specialistfysioterapeut och kiropraktor och vi är totalt ca 20 medarbetare. Verksamheten är samlokaliserad med Tyresö Husläkarmottagning. Vi erbjuder enskilda mottagningsbesök, ett varierat utbud av gruppverksamhet samt hembesök/hemrehab. Vi arbetar bla med stötvågsbehandling och laser. Vi har träningslokaler med en separat yogaanpassad träningslokal samt tillgång till en tempererad rehabbassäng.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
