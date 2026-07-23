Leg. fysioterapeut sökes till Vårdcentralen Vallås
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2026-07-23
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Är du legitimerad fysioterapeut och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp? Då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig söker vi nu en ersättare. Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
På vårdcentralen kommer du att arbeta självständigt med fysioterapeutiska arbetsuppgifter som att göra funktionsbedömningar, utföra behandlingar, planera och samordna fysioterapeutiska insatser, ge konsultation samt hålla i gruppverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att göra en första bedömning vad gäller patienter med besvär från rörelse-stödjeorganen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med andra professioner. På vårdcentralens rehabenhet arbetar två sjukgymnaster/fysioterapeuter och en arbetsterapeut.
Som fysioterapeut ingår du i Rehabteamet. Där ingår professioner som rehabkoordinator, läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast och det psykosociala teamet.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Vallås består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes. Även Neurorehab har sin placering här. Viktigt för oss är att vården sker på rätt vårdnivå med patienten i fokus, respekt för individen och ett bra samarbete mellan professionerna.
Hos oss möter du professionella och engagerade medarbetare som tar väl hand om varandra och våra patienter. Vi välkomnar nya kollegor som tillför nya idéer! Hos oss blir du en del av ett mycket kompetent team som med stort engagemang driver vårdcentralens utveckling framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Vi ser det som meriterande om du har utbildning i akupunktur.
Som person tycker du om och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du bra på att organisera och prioritera ditt arbete. Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, förutsätts, likaså goda datorkunskaper. Körkort B önskvärt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vallås Torg 14 (visa karta
)
302 58 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Anna Franzén, Saco 0300-569259 Jobbnummer
10010341