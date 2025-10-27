Leg. Fysioterapeut sökes för uppdrag i Hudiksvall
2025-10-27
Segelstads Rehab startades av en arbetsterapeut, företaget har vuxit och idag finns det en ledningsgrupp där samtliga är arbetsterapeuter.
Just nu söker vi en leg. fysioterapeut som vill arbeta inom primärvården på 70%. Du som söker får gärna ha erfarenhet av att jobba inom primärvård. Du ska vara nyfiken på att lära sig mer och ha en vilja att utvecklas inom din profession.
Du är i trygga händer då du alltid har någon som kan vägleda dig i ditt arbete. Vi är som ett rehabiliterande moln som glider in när solen är för stark och du inte vet vart du ska titta.
Så ansöker du:
Skicka in till rekrytering@segelstads.se
med rubrik "Fysioterapeut Primärvård Hudiksvall".
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Bifoga följande dokument till din ansökan:
CV
Personligt brev
Publicering sdatum2025-10-27
På Segelstads Rehab arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer. Vi har funnits sedan 2017 och har nöjda kunder och medarbetare över hela landet.
Segelstads Rehab är en lärande organisation och vi arbetar tillsammans. Du som konsult har tillgång till mentor, din konsultchef och kollegor samt erbjuda introduktion på din arbetsplats vid behov.
Vi söker alltid flexibel personal i hela landet som är beredd på kortare eller längre uppdrag hos alla typer av kunder.
Konsultrollen innebär att du har en bred portfölj av kunskap och inte är rädd att snabbt lära dig nya saker. Detta behöver dock inte betyda att du har en lång erfarenhet. Du behöver ha ett stort intresse för ditt jobb och vara beredd att sätta kunden i fokus. Allt detta utöver ditt patientcentrerade arbetssätt.
Vi ser fram emot din ansökan,
Vänligen,
VD Rebecka Segelstad, leg. arbetsterapeut
Verksamhetschef Jessica Siljehav Lilja, leg. arbetsterapeut
Rekryteringsansvarig Natallia Skorb, leg. arbetsterapeut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: rekrytering@segelstads.se Arbetsgivare Segelstads Rehab AB
(org.nr 559134-2679), http://www.segelstads.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Leg. arbetsterapeut/ Rekryteringsansvarig
Natallia Skorb natallia.skorb@segelstads.se 073-436 91 40 Jobbnummer
9575668