Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast till Svenska Re, Gran Canaria
Svenska Re AB Sucursal en Espana / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-03
Svenska Res rehabiliteringsanläggning i San Agustin, Gran Canaria söker leg. fysioterapeut/sjukgymnast till kommande säsong, 26 augusti 2026 - 2 juni 2027.
Vi arbetar i multiprofessionellt team i en utvecklande miljö och tillsammans skapar vi en inspirerande och meningsfull arbetsplats. Svenska Res värdeord är engagemang, respekt och ansvar.
Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Svenska Res vision är att vara det naturliga valet inom hälsa och rehabilitering för att individer ska kunna behålla, förbättra eller återfå hälsa och arbetsförmåga. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet och är van att arbeta brett, med många olika diagnoser.
Du är självgående, tar eget ansvar och vill samt är van att arbeta i team. Då arbetsplatsen är på Gran Canaria har du lätt att anpassa dig i andra miljöer långt ifrån din vardag med allt vad det innebär. Du är serviceinriktad och är van att ta tag i olika situationer.
Våra deltagare kommer från Sverige och vanligt förekommande diagnoser är; smärttillstånd, belastningsskador, stressrelaterade symtom, reumatiska sjukdomar, psoriasis, diabetes typ 2 med flera. Vi erbjuder åtta olika program. Arbetet är omväxlande. Våra deltagare vistas hos oss på heltid i 3 veckor och du fungerar som kontaktperson för en del av dem samtidigt som du leder olika fysiska gruppaktiviteter, avspänningsövningar, gruppdiskussioner och/eller föreläsningar och workshops.
Skicka in personligt brev tillsammans med cv till: karin.gonzalezbergh@svenska-re.se
före den 25 februari 2026.
Svenska Re har arbetat med rehabilitering i San Agustin sedan 1972 och verksamheten är ISO-certifierad enligt 9001:2015.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.
Rocas Rojas, Gran Canaria
