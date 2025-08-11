Leg fysioterapeut/sjukgymnast till område Ortopedi
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vårt anställningserbjudande
Vill du komma och jobba med oss i vårt härliga team!
Hos oss finns nu ett längre vikariat då en av medarbetarna ska vara föräldraledig.
Vi söker dig som är intresserad av att driva och utveckla verksamheten inom område Ortopedi. Du kommer att arbeta inom Ortopedi slutenvård i toppmoderna lokaler i sjukhusets helt nya byggnad. Arbete inom Ortopedi öppenvård kan även bli aktuellt längre fram.
Du arbetar självständigt med bedömning och behandling av ortopedpatienter men arbetar även tillsammans med hela teamet på avdelningen med läkare, arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Du har har hela tiden ett nära samarbete med erfarna fysioterapeuter.
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår profession och vårt arbetssätt på sjukhuset och söker dig som vill vara med i detta viktiga arbete.
Du får en lång introduktion och du kommer att ha många trevliga kollegor att fråga om råd. Hos oss har vi även flera specialister inom Ortopedisk fysioterapi som hjälper oss att arbeta strukturerat med förbättringsarbeten.
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas som fysioterapeut!
Danderyds sjukhus är ett sjukhus i expansion och har nära till bra kommunikationer med tex tunnelbana och knutpunkt för busstrafik. Att vara anställd på Danderyds sjukhus innebär att du får ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris.
Allt om dina förmåner Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att bedöma och behandla patienter inom Ortopedi slutenvård. Arbete inom Ortopedi öppenvård kan även bli aktuellt längre fram. Viss helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Leg fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Meriterande är Handledarutbildning.
Meriterande är även tidigare arbete inom Ortopedi men vi välkomnar även dig att söka som är ny i yrket och längtar efter att börja arbeta i din nya profession.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta i en kreativ miljö där din bedömning är viktig för patienten. Du behöver vara trygg med att göra självständiga bedömningar.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta periodvis i högt tempo. Du har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra samt utvecklar verksamheten tillsammans. Du är intresserad av att lära dig nya saker och att dela med dig av kunskap och erfarenhet till andra. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Hos oss kommer du till en arbetsplats med en härlig teamkänsla!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Vid Fysioterapin Danderyds sjukhus arbetar ca 40 fysioterapeuter fördelade på två enheter - Ortopedi- och reumaenheten samt Andning- och cirkulationsenheten.
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter inom Fysioterapi, Arbetsterapi, Nutrition och Kuratorsverksamhet. Här arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds Sjukhus AB, Ortopedkliniken, Paramedicin, Fysioterapi Kontakt
Susanne Ahlström 08-12356919 Jobbnummer
9452817