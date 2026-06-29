Leg fysioterapeut/sjukgymnast till område hjärta, Danderyds sjukhus
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2026-06-29
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Vill du arbeta med en av de stora folksjukdomarna och bli en del av hjärtrehabteamet hos oss? På Danderyds sjukhus finns en av landets största hjärtkliniker. Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till område hjärta.
Vårt anställningserbjudande
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår profession och våra arbetssätt på sjukhuset och söker dig som vill vara med i detta viktiga arbete.
Du kommer att arbeta självständigt med bedömningar och behandlingar av dina patienter men har ett nära samarbete med erfarna kollegor. Du får introduktion till dina arbetsuppgifter och kommer att ha kunniga och trevliga kollegor att fråga om råd.
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas som fysioterapeut!
Danderyds sjukhus är ett sjukhus i expansion och har nära till bra kommunikationer med t ex tunnelbana och knutpunkt för busstrafik. Att vara anställd på Danderyds sjukhus innebär att du får ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vi har en stor verksamhet inom område hjärta. Uppdraget omfattar både sluten- och öppenvård. Arbete inom andra verksamhetsområden kan också bli aktuellt.
Arbetsuppgifter i slutenvården är t ex bedömningar och behandlingar, utprovning av hjälpmedel, utformning av träningsprogram och information till patienter och närstående.
I vår öppenvård inom hjärtrehab träffar du t ex patienter som genomgått hjärtinfarkt, patienter med anginabesvär, med hjärtsvikt och patienter som genomgått kranskärlsoperation. Du genomför bedömningar och tester, instruerar och ger individuella och anpassade träningsråd, leder individuell träning och gruppträning samt utvärderar patientens funktion efter rehabilitering. Du undervisar också patienter och närstående i hjärtskolan.
Helgtjänstgöring och undervisning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning ingår i uppdraget. Kvalifikationer
Krav är leg fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Vi söker dig som arbetat några år i yrket, gärna inom område hjärta - både i öppen- och slutenvård.
Det är meriterande om du har handledarutbildning. Specialist inom t ex hjärta/kärl, respiration, intensivvård eller äldres hälsa är också meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta i en kreativ miljö där din insats är viktig för patienten. Du behöver vara trygg med att göra självständiga bedömningar och behandlingar.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga, noggrannhet, flexibilitet och förmåga att arbeta periodvis i högt tempo. Du tar ansvar, har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra samt utvecklar verksamheten tillsammans. Du är intresserad av att lära dig nya saker och att dela med dig av kunskap och erfarenhet till andra. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med både sluten-och öppenvård. Enheten har en bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Paramedicin, Fysioterapi Kontakt
Lena Sandström 08-12357065 Jobbnummer
9983122