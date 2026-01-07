Leg Fysioterapeut/sjukgymnast Sökes Till Fysioterapimottagning
2026-01-07
Är du FysioSpec nya kollega?
Är du specialiserad fysioterapeut? Har du tröttnat på höga produktionskrav? Har du funderat på att starta eget och själv bestämma över din tid, lön och utbildning men kanske inte riktigt vågat ta steget? Då kanske vi kan vara rätt arbetsplats för dig? Vi har lång erfarenhet som företagare och vad som krävs för att starta upp sitt bolag med Region Stockholm som uppdragsgivare. Vi kan hjälpa dig genom processen och samtidigt erbjuda dig en plats på en varm och väletablerad mottagning i sydvästra Stockholm. Vi välkomnar naturligtvis även kollegor som redan är verksamma på LOF/LOV. Läs mer om oss och vår mottagning på www.fysiospec.se
Hör av dig om det verkar intressant så berättar vi mer.
Kontakt: Ann-Mari Lidström 070-8256435
