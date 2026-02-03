Leg. fysioterapeut/sjukgymnast sökes till Centrum Första Långgatan
Göteborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som uppskattar ett flexibelt arbete och vill ha ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att själv planera din dag?
Som fysioterapeut/sjukgymnast inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar du utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet.
Tillsammans med patienten arbetar du med insatser utefter patientens mål med syfte att ge största möjliga självständighet för den enskilde. I arbetet möter du patienter med olika rehabiliteringsbehov vilket bidrar till en stor variation i arbetet samt en möjlighet att utveckla din kompetens och lära nytt. Du utför bedömningar, behandlingar och utvärderingar. I arbetet ingår också att handleda omvårdnadspersonal och ordinera rehabiliteringsinsatser, samt att förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel. Du kommer att samarbeta i tvärprofessionella team och med nära kollegor att rådfråga vid behov.
Enheten på Första Långgatan är en stabil och erfaren arbetsgrupp där vi stöttar varandra kollegialt och tar oss an utmaningar med samlade krafter. Vi befinner oss mitt i centrala Linnéstaden, med närhet till restauranger och stadens puls. Med ett kort promenadavstånd ligger vackra Slottsskogen. Till oss kommer man lätt med buss, spårvagn eller cykel. Vi söker nu tre fysioterapeuter/sjukgymnaster till vår verksamhet för att utöka vår grupp samt ersätta kollegor som planerar föräldraledighet.
Vi välkomnar dig till en organisation med ett ständigt utvecklingsfokus och möjlighet att växa i din yrkesroll. För dig som är ny i yrket satsar vi på individanpassad introduktion så du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi arbetar med kompetenshöjande insatser, internutbildningar och erbjuder olika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Om dig
- Fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation
- B-körkort med körvana
Meriterande om du har
- Kunskaper inom personförflyttning
- Kunskaper inom området kognitiva sjukdomar
- Erfarenhet av rehabiliteringsarbete
- Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Som person är du är trygg i din yrkesroll och skapar förtroende hos dina patienter. Du arbetar utifrån väl förankrade vårdplaner och vill ständigt utvecklas. I en vardag med snabba förändringar kan du improvisera och anpassa dig, samtidigt som du tar ansvar och har ett starkt etiskt förhållningssätt.
Du arbetar självständigt men samarbetar lika väl i team, är lyhörd och kommunikativ samt planerar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Du brinner för fysioterapi och vill göra skillnad för våra patienter. Ansök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Evelina Grimstad evelina.grimstad@aldrevardomsorg.goteborg.se Jobbnummer
9721501