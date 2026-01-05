Leg.fysioterapeut/sjukgymnast sökes till Bror Nilssons gata 5
Göteborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som uppskattar ett flexibilitet arbete och vill ha ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att själv planera din dag?
Som fysioterapeut arbetar du utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet.
Du utför bedömningar, behandlingar och utvärderingar. Tillsammans med patienten arbetar du utefter patientens mål med insatser som syftar till att ge största möjliga självständighet för den enskilde. I arbetet ingår också att handleda omvårdnadspersonal och ordinera rehabiliteringsinsatser, samt att förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel. Du kommer att samarbeta i tvärprofessionella team och med nära kollegor att rådfråga vid behov.
Enheten på Bror Nilssons gata 5 är en stabil och erfaren arbetsgrupp där vi stöttar varandra kollegialt och tar oss an utmaningar med samlade krafter. Vi befinner oss mitt i det sprudlande och internationellt präglade Lindholmen, nära kajen där vi på sommarhalvåret kan äta vår lunch samtidigt som vi ser båtarna passera på den glittrande älven. Till oss kommer man lätt med buss, spårvagn båt, cykel.
Vi välkomnar dig till en organisation med ett ständigt utvecklingsfokus. För dig som nyanställd inom den kommunala hälso-och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Programmet är individuellt utformat utifrån olika kompetensområden och pågår i cirka ett år. Vi arbetar med kompetenshöjande insatser, internutbildningar och erbjuder olika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Du behöver ha
- Fysioterapeut/sjukgymnast med svensk legitimation
- B-körkort
Meriterande om du har
Kunskaper inom personförflyttning (merit)
Kunskaper inom palliativ vård (merit)
Kunskaper inom området kognitiva sjukdomar
Som person är du är trygg i din yrkesroll och skapar förtroende hos dina patienter. Du arbetar utifrån väl förankrade vårdplaner och vill ständigt utvecklas. I en vardag med snabba förändringar kan du improvisera och anpassa dig, samtidigt som du tar ansvar och har ett starkt etiskt förhållningssätt.
Du arbetar självständigt men samarbetar lika väl i team, är lyhörd och kommunikativ samt planerar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Vi söker dig som känner igen dig i dessa egenskaper och är redo att ta dig an en viktig roll på vår enhet. Du brinner för fysioterapi och vill göra skillnad för våra patienter. Ansök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anders Alnesten anders.alnesten@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3667745 Jobbnummer
9669925