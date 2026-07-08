Leg Fysioterapeut/Rehabssamordnare till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Lycksele Visa alla sjukgymnastjobb i Lycksele
2026-07-08
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Vill du jobba i en bred och varierad roll där du med din kunskap bidrar till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och privatliv? Rollen är placerad i Lycksele med fysisk leverans av våra tjänster men lika mycket digitalt arbete med kunder över hela Sverige. För att detta ska fungera smidigt behöver du vara bosatt inom pendlingsavstånd. Vi tror också att den bästa utvecklingen och teamkänslan skapas när vi sitter tillsammans.
I den här rollen på Falck hälsa och arbetsliv jobbar du konsultativt och värdeskapande i tvärfunktionella team som består av företagsläkare, beteendevetare, företagssköterskor m.fl. som alla jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat. Som fysioterapeut jobbar du i ett bredare perspektiv än enbart med fokus på patienten och har möjlighet att påverka i kontakt med arbetsgivaren. Det kan handla om allt från hälsoundersökningar, bedömning och behandling av arbetsrelaterade besvär, förslag till anpassning av arbetsplatsen på individnivå till bedömningar av arbetsplatsens ergonomiska förutsättningar på grupp och organisationsnivå. Du är alltså med och bidrar till att skapa ett hållbart arbetsliv, på samhällsnivå!
I rollen som rehabsamordnare har du helhetsansvaret för en strukturerad och effektiv rehabiliteringsprocess och arbetar konsultativt med att förmedla kunskaper om arbetsmiljö- och hälsofrågor och där du driver rehabärenden framåt mot kund i samarbete med tvärfunktionella team. Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Bedömning och behandling gällande rörelseapparaten och stress
Belastningsergonomisk kartläggning på individ- såväl som grupp
Belastningsergonomisk riskbedömning och intervention
Arbetsmiljöutbildningar
Koordinera och samverka med rehabiliteringsprocessens olika aktörer både externt och inom Falck
Genomföra arbetsförmågebedömningar
Stöd och nära samarbete med chefer och HR hos kundföretaget för att säkerställa att processen går framåtKvalifikationer
Legitimerad Fysioterapeut
god klinisk erfarenhet i bedömning och behandling av besvär från rörelseapparaten
har god erfarenhet av rehabiliteringsfrågor gärna från företagshälsovården eller konsultbolag.
har goda IT-kunskaper och förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
med koordinatorutbildning tex KI:s koordineringsinsatser, att koordinera sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen
erfarenhet av arbete med rehabiliteringsfrågor i relation till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
erfarenhet av projektledning/samordning ledning av arbete i team
ergonomiutbildning, TIPPA, MEBA, McKenzie eller andra bedömningsverktyg
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra i syfte att uppnå ökad nytta för våra kunder. Som person är du en lagspelare, målmedveten, initiativrik, nyfiken och affärsinriktad med lösningsfokus. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
Självständigt och omväxlande arbete men med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktionÖvrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde efter sommaren. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Placering i Lycksele. Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Helen Salomonsson på helen.salomonsson@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via email.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02 Urval och intervjuer sker med start i början av augusti.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Storgatan 28 (visa karta
)
921 31 LYCKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Helen Salomonsson helen.salomonsson@falcksverige.se Jobbnummer
9996396