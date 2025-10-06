Leg. fysioterapeut hemsjukvården i Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Vill du bli en av oss, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, i Laholms kommun? Vi är en positiv och omtänksam grupp, med patienten i fokus.
Hos oss har du nära både till din chef och dina kollegor såväl inom den egna yrkeskåren som sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vi välkomnar dig, vår nya kollega, med öppna armar.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
I rollen som fysioterapeut hittar du, tillsammans med patienten, de bästa sätten att använda individens egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar patienterna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du gör bedömningar och träningar i patientens hemmiljö, samt vid behov förskriver hjälpmedel. Du arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska och baspersonal. I ditt arbete ingår även att handleda baspersonal i rehabiliterande insatser.
Är du den vi söker?
Att du är en Leg. fysioterapeut är ett krav för tjänsten.
Även B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har arbetat inom kommunal verksamhet tidigare.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde 12 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande.
Övriga upplysningar
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
