Leg. Fysioterapeut för bemanningsuppdrag i Stockholm
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Ta chansen att bli en del av vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. bedömning, träning/behandling efter diagnos, mobilisering och förskrivning av hjälpmedel. Deltagande i teamarbete kring patienten, upprättande av rehabiliteringsplaner och bistå arbetsgruppen med råd och stöd i frågor inom din profession.
Vi söker dig som kan jobba heltid från slutet på april och under sommaren.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Sommar bonus
Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Friskvård
Förmånliga rabatter hos Specsavers
Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Krav är att du är legitimerade fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har arbetat kliniskt inom geriatrik eller rehabilitering minst två år.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
I samband med anställning kommer bakgrunds kontroll och utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334462-1875217". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9778613