Leg. Fysioterapeut för bemanningsuppdrag i Stockholm

Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2026-03-05


Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.

Din roll
Ta chansen att bli en del av vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. bedömning, träning/behandling efter diagnos, mobilisering och förskrivning av hjälpmedel. Deltagande i teamarbete kring patienten, upprättande av rehabiliteringsplaner och bistå arbetsgruppen med råd och stöd i frågor inom din profession.
Vi söker dig som kan jobba heltid från slutet på april och under sommaren.

Vi erbjuder dig

Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal

Sommar bonus

Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid

Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet

Friskvård

Förmånliga rabatter hos Specsavers

Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Krav är att du är legitimerade fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har arbetat kliniskt inom geriatrik eller rehabilitering minst två år.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
I samband med anställning kommer bakgrunds kontroll och utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7334462-1875217".

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta)
191 35  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9778613

Prenumerera på jobb från Capio Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Capio Sverige AB: