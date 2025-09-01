Leg. djursjuksköterska till Alingsås Djursjukhus
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Djurskötarjobb / Lerum Visa alla djurskötarjobb i Lerum
2025-09-01
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Veterinärgruppen Holding AB i Lerum
, Göteborg
, Alingsås
, Vara
, Skövde
eller i hela Sverige
Om kliniken
Välkommen till Alingsås Djursjukhus! Vi är ett väletablerat djursjukhus som kombinerar den breda kompetensen och resurserna från en större verksamhet med det personliga engagemanget hos en mindre klinik. Våra ledord är "personlig specialistkompetens" - här möts djurägare av hög medicinsk nivå samtidigt som relationen och omsorgen alltid står i centrum.
Arbetet präglas av stor variation med många olika fall och goda möjligheter att utvecklas i yrket. Vi har öppet alla dagar kl. 08-21.
Om tjänsten & vem vi söker
Som legitimerad djursjukskötare hos oss får du en varierad vardag med möjlighet att utvecklas inom de områden som intresserar dig mest, tack vare vår specialistkompetens och breda patientunderlag. Du trivs i mötet med djurägare, har god kommunikationsförmåga och uppskattar att jobba självständigt, med möjlighet att samarbeta och konsultera kollegor vid behov. Narkosvana är meriterande.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en miljö där personlig kontakt möter specialistkompetens. Vi erbjuder flexibilitet, stora möjligheter att påverka din arbetsdag samt att vara med i utvecklingen av vårt djursjukhus.
Som en del av Svenska Veterinärgruppen blir du också del av ett större nätverk av kliniker och djursjukhus över hela landet. Vi samarbetar nära med varandra och erbjuder professionell rådgivning, vidareutbildningar och möjligheter till auskultation hos några av Sveriges mest erfarna specialister.
Övrig information
Tillträde och tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126), https://svenskavetcareers.teamtailor.com/jobs/6363448-veterinar-till-soderkoping
Tullvägen 25 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås Djursjukhus Jobbnummer
9484818