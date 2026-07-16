Leg. Djursjukskötare till vår klinik i Ängelholm
AniCura Sweden AB / Djurskötarjobb / Ängelholm Visa alla djurskötarjobb i Ängelholm
2026-07-16
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Om AniCura Veterinärhuset Ängelholm Vid infarten från E6 till Ängelholm hittar du AniCura Veterinärhuset Ängelholm Veterinärklinik – en mellanstor, etablerad smådjursklinik med lång historia och ett starkt förtroende hos både djurägare och medarbetare.
Här arbetar vi i ett nära och sammansvetsat team där samarbete, kompetens och engagemang präglar vardagen. Kliniken rymmer hela bredden av smådjurssjukvård – med poliklinik, kirurgi, tand, bilddiagnostik och laboratorium under samma tak. Det gör att vi kan arbeta nära våra patienter genom hela vårdkedjan och skapa både kontinuitet och trygghet i varje fall.
Kombinationen av personlig arbetsmiljö och modern utrustning gör att vi kan bedriva högkvalitativ vård där varje patient får tid, omsorg och kvalitet – och där varje medarbetare gör verklig skillnad i det dagliga arbetet.
Om rollen Vi söker nu en legitimerad djursjukskötare med erfarenhet och kompetens inom anestesi och narkos eller en vilja att utvecklas inom detta område.
Du kommer att ha en viktig funktion i det dagliga kliniska arbetet, där anestesi är en naturlig och återkommande del av din arbetsdag. Arbetet innefattar bland annat planering, genomförande och övervakning av anestesi vid operationer, samt säker hantering av patienter före, under och efter ingrepp.
Utöver narkosarbetet ingår även arbete i team på poliklinik, omvårdnad av inneliggande patienter och assistans vid kirurgi och andra behandlingar. Rollen är varierad, men med en tydlig klinisk kärna där din anestesikompetens är avgörande.
Vem vi söker Du är legitimerad djursjukskötare med dokumenterad erfarenhet av anestesi/narkosarbete och känner dig trygg i att arbeta självständigt med anestesipatienter.
Vi söker dig som:
Är legitimerad djursjukskötare.
Har god och praktisk erfarenhet av anestesi/narkos eller stort intresse och vill utvecklas inom anestesi.
Trivs i team och bidrar till ett gott samarbete.
Har god kommunikationsförmåga gentemot både kollegor och djurägare.
Är noggrann, ansvarstagande och sätter djurets säkerhet först.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Du har ett stort engagemang för djursjukvård och en klinisk nyfikenhet som gör att du vill fortsätta utvecklas inom anestesi och perioperativ vård.
Vi erbjuder
En central roll i ett litet, engagerat team
Varierade kliniska arbetsdagar med hög kvalitet i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling inom AniCura-nätverket
En arbetsmiljö präglad av samarbete, ansvar och yrkesstolthet
Tjänsten är heltid, med möjlighet att diskutera deltid. Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar. Tillträde enligt överenskommelse.
Om AniCura Sverige AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård. I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro.
Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – det bidrar till både ökad kvalitet och innovation i vårt arbete.
För tjänster där det krävs kommer du som en del av rekryteringsprocessen att behöva bifoga din legitimation från Jordbruksverket. Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till: Helena Andrén (sköterskechef), helena.andren@anicura.se
eller Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602441-2103954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Kristianstadsgatan 1 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10004641