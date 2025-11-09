Leg. Djursjukskötare till op/tandavdelning sökes
Är du en erfaren legitimerad djursjukskötare som trivs i en roll med ansvar, variation och kollegial gemenskap? Brinner du för anestesi och vill vara en del av ett team som sätter kvalitet, arbetsglädje och djurvälfärd i första rummet? Då kan det här vara rätt plats för dig.Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Grästorps Veterinärklinik & Rehab AB är en modern smådjursklinik som slog upp portarna i november 2020. Kliniken är 800 kvm, rymlig och välutrustad - och mycket uppskattad av både djurägare och remitterande kollegor. Våra patienter är främst hundar och katter, men även kaniner och marsvin förekommer.
Kliniken har bl.a: Fullutrustad operationsavdelning med inhalationsnarkos. Separat tandavdelning, inhalationsnarkos med digital tandröntgen. Välutrustat laboratorium. Ljusa, stora undersökningsrum.Om tjänsten
Vi söker en legitimerad djursjukskötare med flera års erfarenhet, som är självständig inom anestesi och trygg i sin yrkesroll. Du kommer att ha en viktig roll inom operation, tand och narkos, men även på polikliniken. Du arbetar nära veterinärerna i team, men förväntas också kunna fatta egna beslut och agera självständigt när det behövs.
Hos oss är varje roll viktig - vi har korta beslutsvägar och en varm teamkänsla där man stöttar varandra i både vardag och utveckling.
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete där du får använda din kompetens fullt ut.
Regelbundna arbetstider, vardagar 08.00-17.00.
Individuell lönesättning och förmåner
Stort fokus på arbetsmiljö, balans och återhämtning.
Vi söker dig som:
Är legitimerad djursjukskötare (krav).
Har dokumenterad erfarenhet av anestesi.
Är trygg och kan arbeta självständigt inom narkos och operationsflöde.
Trivs i team, har god samarbetsförmåga och ett empatiskt bemötande.
Vill bidra till ett positivt arbetsklimat och hög vårdkvalitetSå ansöker du
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Anställning inleds med provanställning.
Vid frågor kontakta klinikchef Nathalie på nathalie@grastorpveterinarklinik.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nathalie@grastorpveterinarklinik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Veterinärklinik & Rehab AB
(org.nr 559266-1119)
Plogvägen 10 (visa karta
)
467 30 GRÄSTORP Jobbnummer
9595626