Leg. djursjukskötare till natt-teamet på AniCura Kumla Djursjukhus
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2026-07-23
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Nu söker vi en legitimerad djursjukskötare till vårt natt-team på AniCura Kumla Djursjukhus. Du arbetar 34 timmar per vecka och är schemalagd 20:00–08:00 – i ett skifte där lugnet ibland är påtagligt, men där allt snabbt kan förändras. Natten handlar om att vara steget före i det tysta, läsa av små förändringar i tid och tillsammans med teamet skapa trygghet när det behövs som mest. Här är du den som håller ihop helheten när det verkligen gäller.
Om Anicura Kumla Djursjukhus AniCura Kumla Djursjukhus erbjuder högkvalificerad medicinsk, akut- och kirurgisk djursjukvård i en dynamisk akutverksamhet och trivsam miljö. AniCura Djursjukhuset Kumla ingår i region North som omfattar djursjukhus och kliniker på fjorton orter. Djursjukhuset består av avdelningarna akuten, vård, operation, poliklinik, rehab, samt supportfunktionerna telefon och reception.
Jag som rekryterar är Jens Berisson och arbetar som djursjukhuschef här på djursjukhuset. Nu vill vi förstärka vårt härliga team och söker nu en Leg. Djursjukskötare som brinner för djursjukvård och som vill fortsätta utveckla djursjukhuset tillsammans med oss.
Om jobbet Klockan är 01:42. Det är stilla i korridorerna, men inte helt tyst i din radar. En patient behöver uppföljning. Telefonen ringer. Du fångar upp något som inte riktigt stämmer på vårdavdelningen innan någon hunnit säga det högt. Det är här du kommer in och gör skillnad.
Som legitimerad djursjukskötare i vårt nattteam har du ett helhetsansvar för patientvården under nattens timmar. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga i teamet och hanterar både planerad omvårdnad och akuta situationer, med fokus på att ge patienterna rätt vård i rätt tid. I rollen ingår även kontakt med djurägare, där du på ett tryggt och professionellt sätt informerar, vägleder och skapar lugn i svåra situationer.
Du ansvarar för noggrann dokumentation och säker överrapportering för att möjliggöra ett patientsäkert skiftbyte. Arbetet präglas av variation, ansvar och ett nära samarbete i ett engagerat och sammanhållet team.
En natt hos oss kan till exempel innebära att du... • under rond uppmärksammar tidiga och subtila förändringar hos patienterna och anpassar vården innan tillståndet förvärras. • snabbt ställer om vid akuta situationer och tillsammans med teamet skapar struktur, fokus och tydlig riktning i stunden. • arbetar vid anestesi med hög precision – där små observationer kan vara avgörande för patientens stabilitet. • har kontakt med djurägare där du informerar, vägleder och skapar trygghet i pressade och känslomässigt svåra situationer. • säkerställer att dokumentation och överrapportering sker noggrant och strukturerat för att nästa skift ska kunna fortsätta sömlöst.
Du startar ditt arbetspass tillsammans med kvällsteamet på akuten. Under natten samarbetar du tätt med DV, och från kl. 03 tar du ett självständigt helhetsansvar för den akuta verksamheten.
Vem vi söker Du är legitimerad djursjukskötare med några års arbetslivserfarenhet och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du är en självklar del av teamet genom hela natten. Vi tror att du har en trygghet i det kliniska arbetet och en förmåga att snabbt växla mellan planerade insatser och oväntade situationer.
Vi tror att du: • Har ett intresse för akutsjukvård och gillar att vara där det händer. • Är trygg i din yrkesroll och vågar fatta beslut. • Har en god observationsförmåga och uppmärksammar detaljer som är avgörande för patienten. • Är lösningsorienterad – du får saker att hända, även kl. 04:37. • Kommunicerar tydligt och varmt, både med kollegor och djurägare. • För sig obehindrat på svenska i tal och skrift. • Har narkoskompetens.
Och kanske viktigast av allt: du trivs i en nattlig arbetsmiljö där både självständighet och samarbete är avgörande.
Om AniCura Sverige AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård. I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär. Vill du ta med dig hunden till jobbet går det jättebra, då vi har rymliga utrymmen upprättade för just personalens hundar.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!🐾 Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – det bidrar till både ökad kvalitet och innovation i vårt arbete. För tjänster där det krävs kommer du som en del av rekryteringsprocessen att behöva bifoga din legitimation från Jordbruksverket.
Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till: Jens Berisson, Djursjukhuschef, jens.berisson@anicura.se
eller Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Önskar du ett utvecklande arbete och bidra till att fortsätta bygga framtidens djursjukvård? I så fall ta chansen och sök till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104430-2112824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Djursjukhuset Hund & Katt (visa karta
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692 71 KUMLA Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10009873