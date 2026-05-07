Leg. Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Kungsbacka
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare med ett genuint engagemang för djurens välfärd och en vilja att ge bästa möjliga service till våra kunder. Hos oss får du en varierad arbetsdag där du arbetar nära både djur och djurägare. Du jobbar i team med djurvårdare och veterinär och jobbar omväxlande både på poliklinik och operation. Du kommer ha en viktig roll i att ansvara för anestesi och övervakning av patienter, men också ha egna listor med t ex vaccinationer.
Vi lägger stor vikt vid att alla i teamet trivs och känner sig delaktiga. Hos oss är alla roller lika viktiga och vi tror på ett öppet och stöttande arbetsklimat där vi hjälps åt och lär av varandra. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor som brinner för djurens bästa, och för att må bra på jobbet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare, är du i slutet av din utbildning och ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att ansöka.
Har du erfarenhet som djursjukskötare är det meriterande, likväl som erfarenhet av anestesi.
Som person är du självständig, noggrann och trygg i din yrkesroll och har du ett särskilt intresse för anestesi är det ett extra plus. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Du är nyfiken och trivs i en miljö där tempot kan variera och där du får använda både din medicinska kompetens samtdin känsla för service.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-08598/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Kontakt
Klinikchef
Johanna Lindahl Johanna.Lindahl@distriktsveterinarerna.se Jobbnummer
9896330