Leg. Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Karlskrona Visa alla djurskötarjobb i Karlskrona
2025-10-24
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Karlskrona
, Karlshamn
, Mörbylånga
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Redo för ett jobb där ingen dag är den andra lik - och där dina patienter kan ha fjädrar, päls eller klövar?
Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad - för papegojor, kossor, katter, kameler och allt däremellan. Vi jobbar med alla djurslag och det är just den variationen som gör jobbet så otroligt utvecklande och kul.
Vi är Distriktsveterinärerna - en samhällsbärande verksamhet med hjärtat hos djuren och fötterna stadigt på jorden. Med mottagningar över hela landet, beredskap dygnet runt och unik kompetens inom djurhälsa, bidrar vi till ett tryggare liv för både djur och människor. Våra veterinärer arbetar på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter - alltid med fokus på akutsjukvård, smittskydd och förebyggande insatser.
Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket - och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad, varje dag.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Karlskrona!
Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos och dentalröntgen och poliklinik med röntgen, endoskop, ultraljud och lab med full utrustning.
På hästmottagningen finns undersökningsspilta, ultraljud, röntgen, endoskop och full tandutrustning. Vi har även tillgång till ridhus.
På mottagningen arbetar i nuläget sju veterinärer, tre legitimerade djursjukskötare och fem djurvårdare. Vi är ett glatt gäng som jobbar bra tillsammans och hjälps åt i alla lägen. Hos oss är det oftast tre veterinärer i tjänst på smådjursmottagningen varje dag tillammans med djurvårdare och leg djursjukskötare. Vi har både planerad och akut verksamhet under dagen. Varje vecka har vi planerade operationsdagar.
Mottagningen ligger väldigt vackert i en gammal ladugård i Lyckeby alldeles i utkanten av den fina kuststaden Karlskrona. Staden är uppbyggd på öar och är en populär semesterstad under sommaren.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad djursjukskötare till vår nyrenoverade mottagning med en nybyggd operationsavdelning. Vi har framförallt smådjurs- och hästverksamhet men även en del nötpraktik.
Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.
Utifrån din behörighet/erfarenhet kan dina arbetsuppgifter bli: Patientnära arbete i form av vaccinationer, narkospassning, handräckning åt veterinärer i kliniskt arbete, samt övrigt mottagnings arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som liksom vi gillar att arbeta tillsammans för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Du är ambitiös, har en positiv inställning och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor. Du bör ha lätt för att samarbeta och vara flexibel då vårt arbete ofta är händelse styrt.
Tidigare arbete på smådjursklinik är meriterande.
Svensk djursjukskötar legitimation och B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-17250/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151), https://distriktsveterinarerna.se/hitta-veterinar/blekinge-lan/karlskrona Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Klinikchef
Camilla Jonsson camilla.jonsson@distriktsveterinarerna.se 010-122 97 25 Jobbnummer
9572015