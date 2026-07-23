Leg. Djursjukskötare till AniCura Djurkliniken i Katrineholm

AniCura Sweden AB / Djurskötarjobb / Katrineholm
2026-07-23


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Legitimerad Djursjukskötare till AniCura Djurkliniken i Katrineholm
Vill du arbeta på en klinik där hög kompetens, teamkänsla och omtanke går hand i hand? Nu söker vi en legitimerad Djursjukskötare till AniCura Djurkliniken i Katrineholm – en klinik där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och samtidigt göra verklig skillnad för våra patienter och djurägare.
Hos oss blir du en del av ett varmt och sammansvetsat team som varje dag arbetar för att ge trygg och kvalitativ djursjukvård. Vi erbjuder en varierad vardag med både polikliniskt arbete, anestesi, operation och nära kontakt med djurägare. Här hjälps vi åt, delar kunskap och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Om kliniken
AniCura Djurkliniken i Katrineholm är en modern och välutrustad klinik med kompetens inom bland annat:

Medicinska utredningar

Kirurgi och anestesi

Tandvård

Förebyggande hälsovård

Akutsjukvård

Vi är stolta över vår familjära kultur där arbetsglädje, utveckling och samarbete står i fokus. Som en del av AniCura får du dessutom tillgång till ett stort nätverk av kollegor, utbildningar och erfarenhetsutbyte inom hela organisationen.
Om rollen
Som Djursjukskötare hos oss får du en bred och utvecklande roll där du arbetar nära både patienter, djurägare och kollegor. Vi söker dig som trivs i en varierad vardag och som vill bidra med både kompetens och engagemang.
I rollen kommer du bland annat att:

Arbeta med anestesi och övervakning vid operationer

Assistera veterinärer vid undersökningar och behandlingar

Möta och vägleda djurägare med professionalism och omtanke

Delta i utvecklingen av klinikens arbetssätt och patientvård

Vara en viktig del av ett team där samarbete och kommunikation är centralt

Vi söker dig som
Är legitimerad Djursjukskötare

Har erfarenhet eller intresse av anestesi och operation

Är trygg, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete

Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö

Har ett genuint intresse för djursjukvård och kundbemötande

Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats där du har möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt. Vi värdesätter balans, trivsel och kompetensutveckling och vill skapa en miljö där både medarbetare och patienter känner sig trygga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning. Placering är Katrineholm.
AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget grundades 2011 med visionen att tillsammans skapa bättre djursjukvård genom delade resurser och kunskap. Sedan 2018 är AniCura en del av Mars Veterinary Health.
Bli en del av vårt häliga team!
Intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Sköterskechef, Isabella Hock, isabella.hock@anicura.se eller Klinikchef, Eva Quist, eva.quist@anicura.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7782560-2112831".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AniCura Sweden AB (org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Djurkliniken Katrineholm (visa karta)
641 93  KATRINEHOLM

Arbetsplats
AniCura Sverige

Jobbnummer
10009868

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