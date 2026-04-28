Leg. Djursjukskötare med narkosvana till Vallentuna Djurklinik
2026-04-28
Vi söker ytterligare en Leg. DSS som vill bli en del av vårat härliga team!
Vallentuna Djurklinik är en familjär klinik med bred kompetens. Kliniken startade 2015 och i december 2023 flyttade vi till nybyggda och ljusa lokaler vid flygfältet i Vallentuna, med närhet till bussförbindelser.
Hos oss utförs ortopedkirurgi, mjukdelskirurgi, tandoperationer, ultraljud och medicinska utredningar.
Vi är ett glatt gäng som värdesätter bra teamkänsla och personlig kontakt till våra kunder och varandra. Kliniken har endast öppet på vardagar, ibland även kvällstid. Stängt röda dagar och helger. Möjlighet att ta med egen hund finns. Kliniken har kollektivavtal samt erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Lär gärna känna oss mer på vår hemsida.
Vi söker dig som:
Är legitimerad djursjukskötare med god erfarenhet av narkos och ett särskilt intresse för anestesi och kirurgi
Har erfarenhet av och intresse för att arbeta med ortopediska operationer, mjukdelskirurgi och professionell tandvård
Har lätt för att arbeta i team, men trivs även med självständigt ansvar
Är social och uppskattar kontakten med djurägare
Kan arbeta strukturerat, men också vara stresstålig och flexibel i en varierad arbetsmiljö
Vi är en del av Svenska Veterinärgruppen som är en större sammanslutning av veterinärkliniker och djursjukhus över hela Sverige. Vi samarbetar klinikerna emellan och hjälper varandra med alltifrån proffessionell rådgivning till vidareutbildningar. Utöver fysiska och digitala utbildningar inom gruppen möjliggörs även samarbetet auskultation hos gruppens meriterande experter specialister inom olika medicinska områden.
Tjänsten avser en heltidstjänst med startdatum enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7646850-1970186".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126), https://svenskavetcareers.teamtailor.com
Lindövägen 2E (visa karta
)
186 30 VALLENTUNA
