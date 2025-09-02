Leg Djursjukskötare med intresse och erfarenhet av anestesi och narkos
2025-09-02
Är du legitimerad djursjukskötare, har erfarenhet inom yrket och god anestesikompetens? Vill du bli en del av vårt härliga gäng i Lund och fortsätta utveckla din kompetens? Tveka inte, utan skicka in din ansökan till oss Lunds Djursjukhus Evidensia.
Vad erbjuder vi?
Lunds Djursjukhus Evidensia är ett remissjukhus med hög kompetens inom kirurgi, ortopedi, rehab, internmedicin, tandvård och akutvård. Vi har ett eget labb, vårdavdelning och modern röntgen-, CT- och ultraljudsutrustning. Vi har verksamhet dygnet runt, med telefon och kundmottagning mellan 08-24.
Hos oss får du en välplanerad introduktion med handledare. Vi ger dig möjlighet till ett stimulerande och utvecklande arbete där din kompetens kommer vara mycket värdefull. Tillsammans med våra skickliga veterinärer och sköterskor samt vår egen Evidensia Academy erbjuder vi dig en unik möjlighet att utveckla din kompetens till nästa nivå.
Vi arbetar med såväl bokade som akuta fall vilket gör arbetet mycket varierande.
Om du vill bli del av vårt team som gör allt för att djur och djurägare ska få högkvalitativ vård och service är du varmt välkommen med en ansökan!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare och som har ett antal års erfarenhet av yrket. Du har god anestesikompetens och känner dig väl förtrogen med utövandet av detta. Du tycker om att arbeta i team nära veterinärerna och övriga kolleger såväl som att du trivs i det självständiga arbetet. Dessutom har du lätt för att kommunicera samt bidra till goda relationer med såväl kollegor som våra djurägare. Precis som det är för oss är ett gott samarbete viktigt för dig.
Du kan med ett lugn leverera kvalitativ djursjukvård och har ett förtroendeingivande bemötande gentemot din omgivning. Du finner det naturligt att arbeta efter våra kärnvärden - Glädje, Respekt, Engagemang, Kompetens och Innovation. Beskriv gärna för oss i din ansökan på vilket sätt det framkommer i ditt sätt att arbeta och vara på arbetet!
Ort: Lund.
Omfattning: Hel-/deltid enligt överenskommelse. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring ingår. Natt kan komma att ingå enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss! HR-assisten Sandra Tornberg, sandra.tornberg@evidensia.se
Varmt välkommen in med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
Evidensia Sverige AB
Evidensia Djursjukvård Kontakt
Sandra Tornberg sandra.tornberg@evidensia.se Jobbnummer
9487892