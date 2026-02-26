Leg. Djursjukskötare med intresse för anestesi - till vår växande klinik
2026-02-26
Är du legitimerad djursjukskötare som trivs i en varierad vardag och har ett särskilt intresse för narkos och sövning? Vill du arbeta i ett varmt, erfaret team där kvalitet, arbetsglädje och utveckling går hand i hand? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig. Då kan vi på Evidensia Smådjurskliniken Jönköping vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Vi stärker nu vårt team och söker en legitimerad djursjukskötare som vill vara med och utveckla vår kliniska verksamhet vidare. Rollen har en tydlig tyngdpunkt inom anestesi och narkos, men innebär också arbete inom poliklinik och tandvård. Exakt fördelning formas tillsammans med dig utifrån kompetens, intresse och verksamhetens behov.
Vår klinik arbetar helgfri måndag-fredag och bedriver allt från polikliniskt arbete till kirurgi, tandvård och bilddiagnostik. Du blir en viktig del av helheten - i ett team där vi samarbetar tätt över avdelningsgränserna och där hjälpsamhet och prestigelöshet är självklarheter.
Vi tror starkt på att klinikens utveckling går hand i hand med individens, och därför är din kompetensutveckling och dina önskemål en naturlig del av dialogen hos oss.
Hos oss får du
En modern och välutrustad klinik med hög medicinsk kvalitet
Ett sammansvetsat, tryggt och engagerat team
En varierad roll med möjlighet att kombinera anestesi, poliklinik och tand
Goda möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning
Helgfritt arbete, måndag-fredag, med arbetstider mellan 07.00-18.30
Vi drivs av Evidensias värderingar - We care, We dare, We share - och de märks i allt vi gör. Vi hjälper, vågar och delar med oss - både till våra patienter och till varandra.
Vem är du?
Du är legitimerad djursjukskötare med ett genuint intresse för anestesi och sövning. Du är nyfiken, ansvarstagande och tycker om variation i arbetsdagen. Du trivs i team, men är också trygg i att arbeta självständigt och ta eget ansvar för både patienter och djurägare.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och samarbetsförmåga - rätt person är viktigare än exakt bakgrund.
Ort: Jönköping
Omfattning: Tjänsten är en heltidsanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är Sista ansökningsdag är 2026-03-22
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sköterskechef Christin Friedmann 070-090 52 50 christin.friedmann@evidensia.se
Klinikchef Tomas Bolin 072-504 94 60 tomas.bolin@evidensia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Smådjurskliniken Jönköping grundades år 2000 och har sedan dess utvecklats till en modern smådjursklinik med hög kompetens inom medicin, kirurgi, tandvård och rehab. Vi har en stark lokal förankring och vill vara en plats där man alltid känner sig välkommen - med vår filosofi "bara tassa in" i allt vi gör.
Våra öppettider är måndag till fredag 07.00-18.00 - vi håller stängt alla helger och röda dagar.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
