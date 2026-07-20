Leg. Djursjukskötare med anestesikompetens till AniCura Jägarvallen
AniCura Sweden AB / Djurskötarjobb / Linköping Visa alla djurskötarjobb i Linköping
2026-07-20
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Är du en erfaren djursjukskötare som vill arbeta på ett sjukhus där du får använda hela din anestesikompetens, utvecklas tillsammans med skickliga kollegor och samtidigt ha en hållbar arbetsvardag? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Vill du arbeta där du verkligen får använda hela din kompetens – tillsammans med ett team som trivs, utvecklas och stöttar varandra?
På AniCura Jägarvallens Djursjukhus får du det bästa av två världar – ett mindre, familjärt djursjukhus där alla känner varandra, kombinerat med styrkan och utvecklingsmöjligheterna som finns inom AniCura.
Här blir du en del av ett engagerat team där samarbete, hög medicinsk kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en arbetsplats där du får vara med och påverka.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
AniCura Jägarvallens Djursjukhus är ett välrenommerat djursjukhus med omkring 40 engagerade medarbetare. Tillsammans med Djurdoktorn i Linköping utgör vi AniCura Östergötland. Vi är stolta över vår starka teamkänsla, låga personalomsättning och den familjära kultur som gör att många väljer att stanna länge hos oss.
Här hjälps vi åt över yrkesgränserna och arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Hos oss handlar jobbet om mer än bara patienter – det handlar också om människorna som arbetar här. Hos oss får du:
✨ Arbeta brett inom smådjurssjukvård och vara delaktig på flera avdelningar utifrån dina intressen och styrkor.
🩺 Använda och utveckla din kompetens inom anestesi i en verksamhet med hög medicinsk kvalitet.
🚑 Vara en del av ett team som uppskattar akutsjukvård och gillar när tempot växlar.
🤝 Arbeta tillsammans med erfarna och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
⚖️ En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och privatliv.
🌱 Goda möjligheter till vidareutbildning och utveckling genom AniCuras stora kompetensnätverk.Om tjänsten
Som legitimerad djursjukskötare hos oss har du en central roll i den perioperativa vården. Du arbetar med anestesi före, under och efter kirurgiska ingrepp och bidrar till en trygg och säker vård för våra patienter.
Utöver anestesiarbetet får du en varierad vardag där du arbetar nära veterinärer och kollegor inom bland annat operation, akutsjukvård och vårdavdelning.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tjänstgöringsgraden kan anpassas efter överenskommelse och arbetet är huvudsakligen förlagt till dagtid, med viss kvälls- och helgtjänstgöring. Vi har stängt under storhelger.
Vem söker vi?
Du är en legitimerad djursjukskötare med några års erfarenhet av smådjurssjukvård och känner dig trygg inom anestesi. Du gillar när ingen dag är den andra lik och motiveras av att ge varje patient bästa möjliga vård – tillsammans med ett team som stöttar och utvecklar varandra.
Vi tror att du:
Är trygg i din yrkesroll och tar ansvar med patientens bästa i fokus.
Trivs i ett prestigelöst team där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet.
Har ett genuint intresse för anestesi och vill fortsätta utvecklas inom området.
Bidrar med positiv energi, engagemang och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Är du nyfiken?
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Annika Anderini, Sköterskechef, annika.anderini@anicura.se
, 013-21 25 eller Emma Idman, Talent Acquisition Partner, emma.idman@anicura.se
Välkommen till ett djursjukhus där kompetens, omtanke och arbetsglädje går hand i hand – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094177-2107492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Jägarvallsvägen 2 (visa karta
)
584 22 LINKÖPING Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10007119