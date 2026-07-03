Leg. djursjukskötare, inriktning undervisning och narkos, hästavdelningen
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Djurskötarjobb / Uppsala Visa alla djurskötarjobb i Uppsala
2026-07-03
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Institutionen för kliniska vetenskaper
Hästavdelningen tillsammans med djursjukskötarutbildningen söker nu en legitimerad djursjukskötare med intresse för kliniskt arbete och narkos av häst samt undervisning. Vill du bli en del av vårt fantastiska team och bidra till framtidens djursjukvård? Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Du kommer att arbeta kliniskt som sköterska på hästavdelningen och med undervisning inom djursjukskötarprogrammet med inriktning häst.
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att ta emot akuta patienter tillsammans med veterinär, omvårdnad på vårdenheten, assistera i undersökningar, vårdhygien, förbereda och ta hand om patienter inför och efter operationer, samt andra vanligen förekommande arbetsuppgifter på en hästklinik. Efter en introduktionsperiod kommer du även att arbeta med anestesi.
Vi arbetar i team - sköterskor och veterinärer. Undervisning sker dels som klinisk färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning för djursjukskötar-och veterinärstudenter på kliniken, dels som föreläsningar, övningar, examinationer, handledning av skriftliga arbeten och administrativt arbete i samband med kurser som en del av lärarteamet.
När du inleder din tjänst hos oss får du en grundlig introduktion till arbetet, stort stöd från erfarna och generösa kollegor samt utbildning i högskolepedagogik. Vi är proffs på klinisk handledning och utbildning, där vi gärna mottar alla typer av frågor då vi tycker om att förklara och undervisa.
Hos oss får du vara med och bidra till en positiv utveckling i en universitetsmiljö som flödar av kunskap inom många områden. Du kommer att verka i en dynamisk värld med kliniska utmaningar i forskningens framkant.
Alla anställda på hästavdelningen går på listtjänstgöringsavtal vilket innebär att arbete kan förläggas alla tider på dygnet
Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare med kandidatexamen, intresse för hästsjukvård och anestesi. Det är meriterande med erfarenhet av narkos och undervisning, helst på universitetsnivå, samt utbildning i pedagogik.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och ordningsam. Du är flexibel, stort intresse av att utvecklas och utveckla. Du har goda kommunikativa och sociala förmågor, med intresse för pedagogik, inser vikten av att upprätthålla goda kundkontakter och bemöta djurägare på ett professionellt sätt. Du bidrar med god stämning på arbetsplatsen och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du ska också kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är en lagspelare som sätter hästavdelningens totala verksamhet före din egen enhet och som kan se till helheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor. Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds kvalificerad sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Hästavdelningen tar årligen emot cirka 5000 hästar. Vi är idag ungefär 50 medarbetare och en del av institutionen för kliniska vetenskaper, som i sin tur har cirka 340 anställda. Avdelningen har idag tre enheter: Poliklinik med ortopediska och medicinska fall, hovslageri, specialistmottagning inom respiration, odontologi, dermatologi och oftalmologi. Vårdenheten med både kirurgiska och medicinska patienter. Samt en operationsenhet med både planerade och akuta operationer. Hästavdelningen tar emot patienter dygnet runt året runt. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, kvalitet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-13.
I ansökningen bifogas CV, personligt brev, examensbevis och eventuella övriga för tjänsten relevanta intyg. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Enhetschef
Christina Öberg tina.oberg@slu.se +4618671342 Jobbnummer
9992479