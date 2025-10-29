Leg. djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3 till Fränsta
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Som legitimerad djursjukskötare hos oss arbetar du inne på vår mottagning som bemannas av veterinärer samt en djurvårdare och dig som leg. djurdjukskötare alternativt djurvårdare nivå 3 under måndag till fredag. Du arbetar en del kliniskt, både självständigt med egna patienter inom ramarna för din yrkeskategori och andra uppgifter tillsammans med veterinär eller annan kollega. Arbete med anestesi ingår med patienter på såväl tand som operation, varav det är viktigt att du som djurvårdare nivå 3 har intresse samt erfarenhet av detta. Arbetsuppgifterna består även av att bemanna receptionen, i viss mån besvara telefon med rådgivning och tidsbokning, foderrådgivning och försäljning. Övriga uppgifter i verksamheten såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3 med intresse och erfarenhet av anestesi. Som person är du positiv och arbetsvillig och trygg med att arbeta självständigt efter instruktion och har en god samarbetsförmåga. Du har en framåtanda som bidrar positivt till en mottagning under utveckling. Flexibilitet och förmåga att leda dig själv är viktigt i en händelsestyrd verksamhet samt att du kommer ha många olika arbetsuppgifter där arbetsledning också kan ske på distans.
Meriterande är även erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling mot tydliga gemensamma resultat och mål. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande gentemot våra kunder för att ge dem en god upplevelse av sin kontakt med oss. Arbetsdagens förutsättningar kan snabbt ändras och då behöver du kunna fatta beslut och bedöma vad som bäst stödjer ett bra flyt och flöde i arbetet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Svensk legitimation som djursjukskötare alternativt utbildad djurvårdare nivå 3 med anestesi-intresse och erfarenhet.
B-körkort
Svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
