Leg. djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3
2025-11-17
Är du legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3, gärna med erfarenhet på vård- och intensivvårdsavdelning och vill utvecklas i din kompetens? Då kan du vara kandidaten som vi söker!
Om jobbet: Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg är ett av Sveriges äldsta djursjukhus för smådjur och fungerar som remissinstans för ett stort antal kliniker och djursjukhus. Detta tillsammans med en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet, årets alla dagar, gör att vi har en varierande bredd av patienter. På Specialistdjursjukhuset Helsingborg möts anrik historia och toppmodern specialiserad djursjukvård. Med våra heltäckande specialistområden och spetskompetenser kan vi erbjuda våra djurägare avancerad djursjukvård i världsklass.
Vad erbjuder vi?
Vi söker legitimerad djursjukskötare som vill utvecklas. Vi erbjuder ett spännande, omväxlande och utvecklande arbete i en dynamisk verksamhet och har förutsättningar att tillhandahålla kvalitetssäkrad djursjukvård. Vår målsättning är att erbjuda kunden och patienten vård av högsta kvalitet dygnet runt.
Oavsett var du befinner dig och vilka ambitioner du har med din yrkesresa erbjuder vi dig en möjlighet att växa tillsammans med oss.
Vem söker vi? Vi söker dig legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare nivå 3 som likt oss drivs av att göra skillnad för våra fyrbenta vänner. I bagaget har du gärna några års erfarenhet av arbete med inneliggande patienter och känner dig bekväm med arbetsuppgiften. Ditt starka intresse och passion för vård och din ständiga vilja att utvecklas i din egen profession tillsammans med teamen kommer att ha stor betydelse i denna rekryteringsprocess. Våra kärnvärden genomsyrar vår verksamhet och är en viktig kompass i allt vi gör - engagemang, glädje, respekt, kompetens och innovation. Vi önskar såklart att du identifierar dig med våra kärnvärden.
Ort: Helsingborg
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Provanställning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 31 december 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan: Skicka din ansökan till bodil.wahlgren@evidensia.se
, Bodil Wahlgren 0730-58 89 09
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
