Leg djursjukskötare/djurvårdare till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Statens Jordbruksverk / Djurskötarjobb / Karlskrona Visa alla djurskötarjobb i Karlskrona
2026-07-17
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Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Vi söker nya medarbetare till vår nyrenoverade mottagning med en nybyggd operationsavdelning. Vi har framförallt smådjurs- och hästverksamhet men även en del nötpraktik. Mottagningen ligger väldigt vackert i en gammal ladugård i Lyckeby alldeles i utkanten av den fina kuststaden Karlskrona. På mottagningen arbetar i nuläget tio veterinärer, tre legitimerade djursjukskötare och fem djurvårdare. Vi är ett glatt gäng som jobbar bra tillsammans och hjälps åt i alla lägen. Karlskrona är uppbyggd på öar och är en populär semesterstad under sommaren.
Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos och dentalröntgen och poliklinik med röntgen, endoskop, ultraljud och lab med full utrustning.På hästmottagningen finns undersökningsspilta, ultraljud, röntgen, endoskop och full tandutrustning. Finns även tillgång till ridhus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu både en legitimerad djursjukskötare och en djurvårdare till vårt team.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och arbetar i en varierad vardag tillsammans med engagerade kollegor som hjälper varandra där det behövs. Beroende på din erfarenhet och behörighet kan dina arbetsuppgifter innefatta anestesi, polikliniskt arbete, telefonrådgivning och receptionsarbete.
Du kommer att arbeta både polikliniskt på mottagningen, med egna patienter och tillsammans med teamet, samt inom anestesi. I rollen bidrar du även till vårt arbete med vårdhygien och ansvarar för delar av det dagliga hygienarbetet, såsom tvätt, instrumentvård och viss lokalvård.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stor variation, god laganda och goda möjligheter till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare eller utbildad djurvårdare, med erfarenhet av kliniskt arbete. Du är en engagerad och lösningsorienterad lagspelare som stöttar och arbetar för teamets bästa och mot gemensamma mål. Du är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande gentemot våra kunder för att ge dem en god upplevelse av sin kontakt med oss. Arbetsdagens förutsättningar kan snabbt ändras och då behöver du kunna fatta beslut och bedöma vad som bäst stödjer ett bra flyt och flöde i arbetet.
Vi söker dig som har ett intresse för anestesiologi och bra kundmöten. Du har en vilja och ambition att vara med och utveckla vår verksamhet. Erfarenhet från både smådjur och häst är meriterande.
B-körkort och svenska i tal och skrift är krav för tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-13366/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
371 63 LYCKEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Klinikchef
Camilla Jonsson camilla.jonsson@distriktsveterinarerna.se +46101229725 Jobbnummer
10004879