Leg. distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvården Kiruna C
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2026-07-22
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För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten omfattas av dag/kväll/helgtjänstgöring.
Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer och biståndshandläggare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska.
Tycker du om att arbeta självständigt och i team med kollegor och vårdpersonal hoppas vi att du vill bli vår nya kollega!
Som person är du positiv, trygg, stabil och har erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg. Du är flexibel, tycker om nya utmaningar och ser möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun tillämpar individuella och differentierade löner. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få ett för dig aktuellt lönespann presenterat vid intervjutillfället. Vi vill gärna att du läser information om våra kollektivavtal, lokala avtal och vad vi som arbetsgivare har ett erbjuda innan vi träffar dig en för eventuell intervju, de hittar du här: https://kiruna.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare.html
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna Kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Hälso och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Ida Enback Ida.Enback@kiruna.se +4698079688 Jobbnummer
10009369