Leg. Barnmorska till Mama Mia Östermalm
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnmorskegruppen Mama Mia AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Leg. barnmorska med erfarenhet av arbete på barnmorskemottagning som omgående kan förstärka vår mottagning. Publiceringsdatum2025-10-10Om företaget
Mama Mia Östermalm BMM ligger i fantastiska lokaler, centralt beläget på Karlavägen. Här arbetar vi med graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, STI provtagning samt cellprovtagning. Vi har nära samarbete med Mama Mia BVC, vår egen ultraljudsmottagning, Citymottagningen för sexuell hälsa samt husläkarmottagningen To Care som ligger i samma byggnad.
På mottagningen arbetar åtta barnmorskor, två obstetriker samt en receptionist.
Vi som arbetsgrupp trivs bra tillsammans.
Kommunikationsmöjligheterna till vår mottagning är mycket goda.
Våra värdeord "Empatisk, Engagerad och Kompetent" beskriver oss som företag, vår
personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld.
Om dig
Du ska vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt för preventivmedel.
Krav är att du har erfarenhet av arbete på en barnmorskemottagning.
Det är viktigt att du som person är ansvarstagande, flexibel, positiv och har god samarbetsförmåga.
Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl kunder som medarbetare är en självklarhet för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Timanställning/vikariat tre månader ca 50% tjänstgöring med eventuell möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att
söka!
Varmt välkommen med din ansökan.
Bifoga personligt brev samt CV.
Mama Mia är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom kvinno- och barnsjukvård och är en del av Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård.
Det som förenar oss är att vi tror att den bästa vården är när det sker på det sätt som passar dig. Det ska vara nära dig, varmt och personligt. Vill du träffa oss här på BVC/vårdcentralen så gör du det. Vill du träffa oss i ett videomöte så gör du det. Vi finns här när du behöver det och på det sätt som passar dig. Vår symbol är ett hus som symboliserar alla de kompetenser vi samlar under samma tak. Det ska vara en trygg plats att komma till där alla är välkomna - i livets alla faser.
I Prima Vård ingår flertalet vårdcentraler, Mama Mia, Prima Psykiatri, Brolin Westrell, LARO Sund, Sjöströms Hemservice. Koncernen ägs av Nordstjernan AB och växer organiskt och genom förvärv.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Verksamhetschef
Saga Fogelström saga.fogelstrom@mamamia.se 0709700658 Jobbnummer
9549998