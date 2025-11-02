Leg. Barnmorska alt. Leg. Sjuksköterska med intresse av gyn och repro
Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-11-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden AB i Göteborg
Vi vill bli fler! Gynekolog & FertilitetsCenter/Göteborgs IVF klinik söker en leg. Barnmorska eller leg. Sjuksköterska, gärna med specialistutbildning som operations- eller narkos-sköterska med stort intresse för gynekologi och reproduktionsmedicin.
På vår klinik i Göteborg bedriver vi vård av högsta kvalitet inom gynekologi och reproduktionsmedicin. Vi startade vår verksamhet för drygt 6 år sedan i nya lokaler och utökar vår verksamhet kontinuerligt. För ett år sedan expanderade vi med ett nytt våningsplan där vi även har en operationsavdelning. Du kommer ingå i ett team med stor kunskap och starkt engagemang för patienterna och för verksamheten. Arbetet utförs i team och vi jobbar med den senaste tekniken, utrustningen och kunskapen. Vi ser gärna att alla anställda bidrar med idéer för utveckling av verksamheten.
Nu finns det ett intressant, meningsfullt jobb med varierande arbetsuppgifter, mycket ansvar samt potential till utveckling. Kan detta vara ett jobb för dig?
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska eller barnmorska hos oss kommer du ha ett varierande och spännande arbete på mottagningen med verksamhet både inom gynekologi, assisterad befruktning samt på operation. Arbetet innefattar mottagningsarbete med inbokning av patienter, provtagning, individuella samtal, telefonrådgivning, journalföring och arbetsuppgifter vid operativa ingrepp, som tex. ägguttag och inseminationer, övervakning på uppvaksavdelning. För dig som har specialistutbildning som operations- eller narkos-sköterska kommer även en viss del av arbetet vara på operationssal.
Du kommer arbeta i ett team med gynekologer, undersköterskor/receptionist, barnmorskor, embryologer, psykolog, operationssköterskor och narkosläkare. Du kommer möta patienter som kommer till oss för fertilitetsutredningar och fertilitetsbehandlingar (IVF, insemination och donationsbehandlingar) samt för allmän gynekologi och benign gynekologisk kirurgi.
Du kommer även kunna medverka i utvecklingsarbeten och forskning om du önskar. Din arbetsdag kommer omfatta huvudsakligen kliniska arbetsuppgifter i kombination med administrativa uppgifter, vilka kan utökas i takt med din kliniska utveckling och dina kommande ansvarsområden. De senare fördelas på klinikens personal, beroende på intresse, kunskap och erfarenhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är leg. Barnmorska eller leg. Sjuksköterska, gärna med specialistutbildning som operations- eller narkossköterska och med stort intresse för gynekologi och reproduktionsmedicin och några års erfarenhet. Det är en stor fördel om du tidigare har erfarenhet av gynekologisk vård, operationsverksamhet och/eller assisterad befruktning/ IVF, men det är inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna uttrycka dig på god svenska, och gärna engelska, i tal och skrift. Du behöver vara noggrann och kvalitetsmedveten, serviceinriktad, engagerad, ha god datorvana och ett gott humör. I arbetet eftersträvar du att alltid uppnå bästa möjliga patientbemötande, tillgänglighet, patientsäkerhet och vårdkvalitet. Att du är självständig i ditt arbete och trygg i din roll samtidigt som du uppskattar teamarbete med flera professioner är bra. Att du har driv och vilja att utvecklas är också viktigt samt du tar ansvar och tycker om att delta i utveckling av verksamheten.
Anställningens omfattning
Tillträde: Efter överenskommelse. Varaktighet: Tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad: 80 % till 100 %.
Lön: Individuell lönesättning. Fast månadslön. Övrig information: Provanställning 6 månader och därefter möjlighet till tillsvidareanställning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Emelie Carlson Diaz på ecd@gfcs.se
eller verksamhetschef Johanna Schmidt på johanna.schmidt@gfcs.se
. Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev samt din meritförteckning snarast möjligt (senast 2025-12-17) till jobb@gfcs.se
, märk din ansökan med "Sjuksköterska/Barnmorska". Intervjuer kommer att ske fortlöpande, även under ansökningstiden, och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan anställningstiden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@gfcs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska/Barnmorska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gynekolog & FertilitetsCenter Sweden AB
(org.nr 559191-1374), http://gfcs.se
Fabriksgatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Gynekolog & FertilitetsCenter Kontakt
Enhetschef
Emelie Carlzon Diaz ecd@gfcs.se Jobbnummer
9584434