Leg arbetsterapeut- arbetsinriktad rehabilitering och bedömning
AB Ability coaching
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har kompetens, eller är villig att lära dig att arbeta med instrumenten Assessment och Work Characteristics (AWC) och Assessment of Work Performance (AWP). Du har erfarenhet av att hantera program inom Officepaketet och god datorvana. Som person har du eget driv, stimuleras av att ta stort eget ansvar och hantera befogenheter. Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut för uppstart och vidare genomförande av kartläggning, utredning av arbetsförmåga i reell miljö samt anpassningar på arbetsplatser för våra kunder i Skellefteå. Målgruppen i uppdraget är arbetssökande, personer med eller utan kända funktionsnedsättningar, som behöver få sina förutsättningar för arbete utredda. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande:
• Samordna och genomföra uppdraget att bedöma arbetsförutsättningar i arbetslivsliknade arbetsuppgifter
• Handleda deltagare samt kartlägga arbetsförutsättningar
• Genomföra observationer och dokumentera i skriftlig rapport
• Planera och genomföra anpassningar på arbetsprövningsplatser.
• Ha tät kontakt med Arbetsförmedlingens specialister
• Utföra administration som tillhör uppdraget
• Bidra till övrig utveckling av vår verksamhet
• Bidra till inflöde av deltagare
Kandidaturval och tillträde
Kandidaturval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag utefter anbudsförfarande.
Tillträde beräknat till september.
Ability är ett högkvalitativt företag med uppdrag inom arbetsmarknadstjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Ability har tilldelats uppdraget att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom tjänsten Steg till arbete på ett flertal orter i landet.
Arbetsgivaren
AB Ability Coaching
Johan Wikström
VDjohan.wikstrom@ability.se
0704403933 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
