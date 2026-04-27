Leg. Arbetsterapeut till Utredningsenheten på Arbetsmarknadsenheten
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättn o integration / Sjukgymnastjobb / Vänersborg Visa alla sjukgymnastjobb i Vänersborg
2026-04-27
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Publiceringsdatum2026-04-27Beskrivning
Vill du vara med och göra konkret skillnad genom att stärka människors väg mot egen försörjning?
Under 2026 införs aktivitetskravet inom försörjningsstödet. Det innebär att fler personer kommer att behöva meningsfulla, individanpassade aktiviteter som stärker vägen mot arbete, studier och egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg har en central roll i att omsätta detta i praktiken och söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare som vill bidra med struktur, driv och samverkan.
Nu söker Utredningsenheten en Leg. Arbetsterapeut som vill bidra till ökad kvalitet, utveckling och tillgänglighet i våra insatser.
Om Arbetsmarknadsenheten och Utredningsenheten
Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg arbetar med stöd och insatser för personer som behöver närma sig arbete eller studier.
Verksamheten är uppdelad i tre enheter: Vägledningsenheten, Etableringsenheten och Utredningsenheten. Vi har ett nära samarbete med Individ- och familjeomsorgen samt Arbetsförmedlingen.
Utredningsenheten erbjuder flera arbetstränings- och arbetsförmågebedömningsmiljöer, bland annat:
Café- och butikverksamhet
Second hand
Textilsortering
Snickeri och måleri
Möbeltapetseri
Matt- och biltvätt
Möbelåtervinning
AME och Utredningsenheten har varit i en expansiv utvecklingsfas de senaste åren. Nu vill vi stärka vårt team ytterligare för att fortsätta utveckla kvalitativa arbetsförmågebedömningar, pedagogiska verksamheter och hållbara metoder.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att:
Genomföra arbetsförmågebedömningar.
Bidra med arbetsterapeutisk kompetens i utveckling och anpassning av våra arbetsverksamheter.
Arbeta för ökad tillgänglighet och delaktighet för deltagare med olika förutsättningar och utmaningar.
Du har ett nära samarbete med arbetsledare, arbetskonsulenter, case manager, aktivitetspedagog, hälsohandledare samt befintlig arbetsterapeut. Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling och kvalitet.
Hos oss får du utrymme att påverka både ditt eget arbete och verksamhetens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut.
Har god vana av dokumentationsarbete.
Trivs i en verksamhet som är i förändring och utveckling uppskattar ett kreativt utrymme för verksamhetsutveckling.
Har B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du har en empatisk förmåga kombinerad med ett professionellt förhållningssätt, skapar förtroendefulla relationer och samarbetar väl med både kollegor och samverkansparter.
Du har ett salutogent synsätt, är lyhörd och har förståelse för vikten av tålamod och respekt i mötet med människor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en del av ett arbetslag där vi stöttar och stärker varandra i det dagliga arbetet.
Intervjuer kommer att ske 2026-05-26.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättn o integration Kontakt
Enhetschef
Mikael Werner mikael.werner@vanersborg.se 0521-721383
9878630