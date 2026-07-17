Leg. Arbetsterapeut till Tyresö Rehab
Prima Vård Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Tyresö Visa alla sjukgymnastjobb i Tyresö
2026-07-17
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Vi söker nu ytterligare en legitimerad arbetsterapeut till vårt härliga gäng på Tyresö Rehab. Vi söker dig som vill jobba i primärvården och vara med och bidra till arbetsglädje hos oss.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss fyller du en viktig funktion i arbetet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Dina arbetsuppgifter består av hembesök, enskilt och i team, samt mottagningsarbete. Mottagningsarbetet kan anpassas efter intresse (t ex arbete med handpatienter, patienter som har behov av att förbättra sin aktivitetsstruktur och balans i vardagen samt aktivitetsförmågebedömningar). Vi arbetar tvärprofessionellt inom enheten och har även en samverkan med Tyresö Husläkarmottagning samt andra vårdgivare och aktörer i närområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet från primärvårdsrehabilitering och som brinner för att hjälpa patienter att klara sin vardag så självständigt som möjligt. Du har en helhetssyn och är lyhörd för vad som är viktigt för varje enskild patient. Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet för dig.
Du trivs i en dynamisk miljö på en mottagning där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det övriga teamet. Det finns möjligheter att fördjupa sig i något eller några intresseområden.
Du känner igen dig i företagets värdeord; Empatisk, Engagerad och Kompetent. Du har en mycket god samarbetsförmåga och är van vid högt tempo, att ta egna initiativ och eget ansvar gällande både ditt arbete, patienter, samarbetspartners och verksamheten. Du är bra på att prioritera och organisera ditt arbete och snabbt ställa om till nya förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är positivt om du har vana att arbeta i Take Care.
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med hög grad av individuell frihet och korta beslutsvägar
En gedigen introduktion och fadderskap av arbetsterapeutkollega.
Egen laptop för att effektivisera och underlätta administration vid hembesök
Gemensamt kontor med teamkollegor
Flexibel arbetstid
Frihet att lägga sitt egna patientschema
Årlig reviderad kompetensplan för din professionella kompetensutveckling
Deltagande i enhetens internutbildningar
Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
Friskvårdsbidrag
Tillgång till träning i våra lokaler
Varmt välkommen med din ansökan snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ser fram emot att höra ifrån dig!
Mottagning
Tyresö ligger strax utanför Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter, ca 15 min med buss från Gullmarsplan. Tyresö Rehab ligger ca 5 minuters gångväg från Tyresö Centrum. Verksamheten består av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, specialistfysioterapeut och kiropraktor och vi är totalt ca 20 medarbetare. Verksamheten är samlokaliserad med Tyresö Husläkarmottagning. Vi erbjuder enskilda mottagningsbesök, ett varierat utbud av gruppverksamhet samt hembesök/hemrehab. Vi arbetar bla med stötvågsbehandling och laser. Vi har träningslokaler med en separat yogaanpassad träningslokal samt tillgång till en tempererad rehabbassäng.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Björkbacksvägen 10 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tyresö Rehab Kontakt
Katarina Öden 0700011824 Jobbnummer
10005679