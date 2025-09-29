Leg Arbetsterapeut till Trygg hemgång
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Vi söker en engagerad arbetsterapeut till vårt härliga team Trygg hemgång!
Hos oss på Trygg hemgång jobbar vi tillsammans arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och ett fantastiskt gäng undersköterskor för att stötta människor som står inför ett stort steg i livet: att flytta hem igen efter sjukhusvistelse eller korttidsboende.
Vad handlar jobbet om?
Du blir en viktig pusselbit i vårt team som har två spännande uppdrag:
Utredningshemtjänst: Vi möter kunder som känner sig osäkra på hur livet hemma ska funka efter en period på sjukhus eller korttidsplats. Här är du med och skapar trygghet och förutsättningar för ett självständigt liv.
Intensiv hemrehabilitering (IHR): Under en intensiv period jobbar vi tillsammans med kunden för att stärka deras förmågor så mycket som möjligt, så att de kan klara sig på egen hand.
Ibland får du också chansen att jobba i vårt planeringsteam, där vi tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare ser till att hemgången från sjukhus blir så smidig som möjligt.
Vi tror att du:
Är en legitimerad arbetsterapeut som brinner för att hjälpa människor att klara sig själva
Gillar att jobba både självständigt och som en del av ett engagerat team
Är lyhörd, flexibel och lösningsorienterad
Vill utvecklas och bidra med din kunskap och empati varje dag
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad
Ett öppet och varmt arbetsklimat där vi lyfter varandra
Möjligheter till utveckling och kompetenshöjning
Arbetstid på dagtid med viss flexibilitetKvalifikationer
Leg Arbetsterapeut
Den vi söker är legitimerad Arbetsterapeut och har gärna arbetat några år.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunalt eller/och regionalt arbetet.
Ditt arbetsområde är hela Enköpings kommun
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
