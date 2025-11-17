Leg arbetsterapeut till rehabenheten
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Nu behöver vi dig i gänget!
Som arbetsterapeut skapar du förutsättningar för människor att leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv. Du har en nyckelroll i att stärka individens förmågor och bidra till ett rehabiliterande arbetssätt. Du arbetar i ett engagerat team inom den kommunala hälso- och sjukvården. Ditt uppdrag innefattar aktivitets bedömning, träning, behandling och hjälpmedelsförskrivning.Kvalifikationer
• Leg arbetsterapeut
• Förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på svenska
• God datorvana
• B-körkort samt vana att köra bil
Har du vana av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande. Ditt positiva förhållningssätt och lösningsfokus gör dig till en uppskattad kollega, både internt och externt. Du har förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut, samtidigt som du ser värdet i att vara en aktiv del av teamet.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi framemot att du hör av dig!
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
