Leg. Arbetsterapeut till OAK Health & Performance Primärvård
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2026-07-04
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Vill du vara med och bygga framtidens primärvårdsrehabilitering?
OAK Health & Performance söker en legitimerad arbetsterapeut till vårt multidisciplinära team i Kista. Du kommer att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering inom primärvårdsrehabilitering, på mottagning men främst i patientens hemmiljö.
Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer och dietister nära varandra för att skapa bästa möjliga patientresultat. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med fokus på kvalitet, samarbete, utveckling och innovation.
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Trivs med självständigt arbete och teamarbete
Vill bidra till utvecklingen av en nytänkande rehabverksamhet
Har ett genuint engagemang för patientens funktion, aktivitet och livskvalitet
Har B-körkort
Välkommen att bli en del av ett växande team som sätter patienten, kvaliteten och arbetsglädjen i centrum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ida@oakperformance.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg. Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OAK Health & Performance AB
(org.nr 559400-2924)
Torshamnsgränd 9 (visa karta
)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Ida Hedstad ida@oakperformance.se 0736505356 Jobbnummer
9992711