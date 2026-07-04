Leg. Arbetsterapeut till OAK Health & Performance Primärvård

OAK Health & Performance AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2026-07-04


Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OAK Health & Performance AB i Stockholm

Vill du vara med och bygga framtidens primärvårdsrehabilitering?

OAK Health & Performance söker en legitimerad arbetsterapeut till vårt multidisciplinära team i Kista. Du kommer att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering inom primärvårdsrehabilitering, på mottagning men främst i patientens hemmiljö.

Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer och dietister nära varandra för att skapa bästa möjliga patientresultat. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med fokus på kvalitet, samarbete, utveckling och innovation.

Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Trivs med självständigt arbete och teamarbete
Vill bidra till utvecklingen av en nytänkande rehabverksamhet
Har ett genuint engagemang för patientens funktion, aktivitet och livskvalitet
Har B-körkort

Välkommen att bli en del av ett växande team som sätter patienten, kvaliteten och arbetsglädjen i centrum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ida@oakperformance.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg. Arbetsterapeut".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OAK Health & Performance AB (org.nr 559400-2924)
Torshamnsgränd 9 (visa karta)
164 40  KISTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksamhetschef
Ida Hedstad
ida@oakperformance.se
0736505356

Jobbnummer
9992711

Prenumerera på jobb från OAK Health & Performance AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OAK Health & Performance AB: