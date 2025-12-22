Leg arbetsterapeut till KommunRehab
2025-12-22
Arbetsplatsen
KommunRehab är en enhet med arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samt rehabassistent. Vi saknar en arbetsterapeutkollega i vårt team som tillsammans med oss vill bidra och utveckla verksamheten mot gemensamma mål. Arbetsgruppen har bred rehabkompetens, både medarbetare och chef. Vi är lösningsfokuserade, stöttar varandra och har en bra dialog tillsammans.
Att arbeta som arbetsterapeut i kommunen är ett varierande och självständigt arbete och du har stor frihet att själv planera din arbetsdag. I ett nära samarbete med fysioterapeut/sjukgymnast och andra yrkeskategorier i verksamheten ska du bidra till att den enskilde kan leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi har ett väl uppbyggt teamarbete i alla våra verksamheter. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta inom ett flertal områden då arbetsterapeuten arbetar med hemsjukvård i kommunens särskilda boenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri samt i ordinärt boende.
• Utifrån ett hälsofrämjande och rehabiliterande synsätt utreda och bedöma behov av arbetsterapeutiska åtgärder och utifrån det genomföra lämpliga åtgärder.
• Handleda/utbilda vård- och omsorgspersonal och samarbeta i team.
• Förskriva hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen.
• Dokumentera i journalsystem.Kompetenser
• Legitimerad arbetsterapeut.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Körkort B.
Meriterande
• Erfarenhet från verksamhetsområdet.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att samarbeta med kollegor och andra personalkategorier i verksamheten. Du ska ha ett intresse att möta och arbeta med människor i olika situationer och du är lyhörd och öppen och visar respekt mot alla du möter i din yrkesroll. Du ska kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar i yrkesprofessionen samt vara flexibel och kunna anpassa dig till nya situationer när det gäller dina arbetsuppgifter.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.Övrig information
Som nyanställd erbjuds du individuellt anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter. Vi välkomnar även dig som är helt ny i ditt yrke och du får stöd att växa i din roll som arbetsterapeut.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Flextid. Fast lön. Ange löneanspråk.
Kontaktperson
Enhetschef/MAR Eva Krifors 0240-860 95
Facklig kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter växel 0240-860 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Intervjuer planeras att hållas under slutet av januari. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
