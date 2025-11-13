Leg. arbetsterapeut till kognitiv mottagning via bemanning

Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2025-11-13


Publiceringsdatum
2025-11-13

Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag i Stockholm/Simrishamn och Rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Kognitiva mottagningen är en del av Capios geriatriska verksamhet belägen i nyrenoverade lokaler på Handens sjukhus. På mottagningen genomförs utvidgade utredningar av personer som är 65+.
Din roll
Du kommer att ingår i vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Det ingår mottagningsarbete och hembesök. Arbetet hos oss innebär att du självständigt genomför strukturerade tester/bedömningar. Du har ett tätt samarbete med andra professioner.
Vi söker dig som kan jobba 1 dag i veckan alt, 1 vecka i månaden med start i januari 2026.
Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra!

Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Flexibilitet, arbeta enstaka pass, deltid eller heltid, med uppdrag som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet.

Om dig
Legitimerade arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har flera års erfarenhet som arbetsterapeut, och erfarenhet av minnesutredning. Gärna basala utredningar i primärvården. Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Körkort är ett krav för detta uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), http://www.capio.se

Arbetsplats
Capio

Kontakt
Lisa Olivemark
lisa.olivemark@capio.se
+46729991323

Jobbnummer
9604076

