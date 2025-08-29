Leg arbetsterapeut till hemsjukvården i Löddeköpinge, Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Sjukgymnastjobb / Kävlinge Visa alla sjukgymnastjobb i Kävlinge
2025-08-29
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Leg arbetsterapeut titta hit!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Vi söker nu en leg arbetsterapeut till hemsjukvården i Löddeköpinge, i tjänsten ingår även en del på särskilt boende.
Här arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, undersköterskor, HSL undersköterskor, sjuksköterskor, samordnare och enhetschef.
Rehabenheten i Kävlinge kommun består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, HSL undersköterska samt hjälpmedelsvaktmästare som arbetar både gentemot särskilt boende, ordinärt boende, LSS, korttidsenhet samt hemtagningsteam. Kommunen har även en MAR för att stärka vårt fokus på utvecklingsfrågor gällande rehabilitering ur ett patientsäkert och evidensbaserat perspektiv.
Som arbetsterapeut i Kävlinge kommun bidrar du till att stärka individens självständighet och öka aktiviteten samt delaktigheten i vardagen. Du möjliggör för personen att leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina mål, förutsättningar och behov och samarbetar med personens nätverk. I arbetet ingår bland annat att göra funktions- och aktivitetsbedömningar, prova och skriva ut fysiska och kognitiva hjälpmedel och skriva intyg om bostadsanpassning.
Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.
Ditt medarbetarskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll med ett gott bemötande i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt samt möjligheter till att utvecklas som legitimerad arbetsterapeut inom din profession. Inom ramen för anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar.
Är du den vi söker?
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. För att kunna arbeta i verksamheten krävs B-körkort. Ladda upp ditt examensbevis samt din legitimation.
Är du en person som är bra på att samarbeta, ser vikten av teamsamarbete och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Tycker du om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss! Ansök redan idag! Vi intervjuar och anställer löpande!
Om anställningen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
Vi arbetar utifrån en strukturerad modell för rekrytering, annonsering och marknadsföring. Av den anledningen undanber vi oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Omsorg övergripande, Rehabenheten Kontakt
Louise Möller-Baksic 0701-460848 Jobbnummer
9481666