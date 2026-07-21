Leg. arbetsterapeut till hälso- och sjukvård i hemmet
Älvsbyns Kommun / Sjukgymnastjobb / Älvsbyn Visa alla sjukgymnastjobb i Älvsbyn
2026-07-21
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Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag och vara med och forma framtidens nära vård? Älvsbyns Kommun söker nu en engagerad och självständig legitimerad arbetsterapeut till vårt härliga rehabteam inom hälso -och sjukvård i hemmetPubliceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
I rollen som arbetsterapeut inom vår kommunal primärvård och hälso-och sjukvård i hemmet är ditt huvudsakliga uppdrag att främja självständighet och livskvalitet för våra patienter i deras egna hem. Du möter framför allt äldre personer samt personer med fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.
Du utgår från patientens egna mål och arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande. Du tillhör ett stöttande team med arbetsterapeuter och fysioterapeuter, men samverkar även tätt med sjuksköterskor, hemtjänst, undersköterskor och anhöriga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra aktivitets-, funktions- och miljöbedömningar i patientens hemmiljö.
Utprova, förskriva och följa upp tekniska hjälpmedel.
Planera och initiera rehabiliterande och vardagsrehabiliterande insatser.
Bedöma behov av och skriva intyg för bostadsanpassning.
Handleda och delegera rehabiliterande insatser till omvårdnadspersonal.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din profession, har ett coachande förhållningssätt och sätter personens behov i centrum. Eftersom arbetet sker i personens hem behöver du ha en god förmåga att planera och prioritera dina arbetsdagar självständigt.
Krav för tjänsten:
Legitimerad arbetsterapeut.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom kommunal hemsjukvård eller äldreomsorg.
Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Combine
Vi erbjuder dig
Vi värnar om en god arbetsmiljö, ett nära ledarskap och en trygg introduktion på din nya arbetsplats. Hos oss får du dessutom ta del av:
Friskvårdsbidrag.
Möjlighet till semesterväxling / Flexibel arbetstid.
Regelbundna teamträffar och yrkesspecifik reflektionstid.
Möjligheter till vidareutbildningar inom området
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi kan komma att tillämpa 6 månaders provanställning)
Omfattning: Heltid, 100% (dagtid, måndag–fredag)
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsplats: HSV Älvsbyn
Är du intresserad av hur det är att bo och leva i Älvsbyns kommun samt kontakta vår inflyttningslots; https://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/flytta-hit/
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns Kommun
(org.nr 212000-2734)
942 85 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvsbyns kommun Kontakt
Sveriges arbetsterapeuter
Sanna Hortlund sanna.hortlund@alvsbyn.se +4692917000 Jobbnummer
10008130